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Шойгу заявил, что военные докладывают Путину о ситуации по СВО ежедневно - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928579574.html
Шойгу заявил, что военные докладывают Путину о ситуации по СВО ежедневно
Шойгу заявил, что военные докладывают Путину о ситуации по СВО ежедневно - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу заявил, что военные докладывают Путину о ситуации по СВО ежедневно
Российское военное руководство ежедневно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ведении спецоперации, верховный главнокомандующий непосредственно... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:33
2024-02-20T20:33
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российское военное руководство ежедневно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ведении спецоперации, верховный главнокомандующий непосредственно участвует в управлении ей, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Что касается верховного главнокомандующего, я бы не стал употреблять такое "информируете". Он постоянно в курсе событий. Мы, естественно, докладываем ежедневно, и не по одному разу. Они (доклады - ред.) бывают и днём, и ночью", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Здесь речь идёт не об информировании верховного главнокомандующего, а об управлении операцией и принятии решений тогда, когда это необходимо на уровне верховного главнокомандующего", - добавил он. Министр обороны признался, что его иногда удивляет, что Путин помнит командиров бригад, в том числе через 3-4 месяца после телефонных разговоров с ними.
https://ria.ru/20240220/uspekh-1928558169.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу заявил, что военные докладывают Путину о ситуации по СВО ежедневно

Шойгу: военные докладывают Путину о ситуации по СВО ежедневно, по несколько раз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российское военное руководство ежедневно докладывает президенту РФ Владимиру Путину о ведении спецоперации, верховный главнокомандующий непосредственно участвует в управлении ей, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Что касается верховного главнокомандующего, я бы не стал употреблять такое "информируете". Он постоянно в курсе событий. Мы, естественно, докладываем ежедневно, и не по одному разу. Они (доклады - ред.) бывают и днём, и ночью", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Здесь речь идёт не об информировании верховного главнокомандующего, а об управлении операцией и принятии решений тогда, когда это необходимо на уровне верховного главнокомандующего", - добавил он.
Министр обороны признался, что его иногда удивляет, что Путин помнит командиров бригад, в том числе через 3-4 месяца после телефонных разговоров с ними.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
 
 
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