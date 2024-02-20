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Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой
Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой
Отражение "контрнаступа" было кропотливой работой, в нем задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:32
2024-02-20T19:32
2024-02-20T20:06
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Отражение "контрнаступа" было кропотливой работой, в нем задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вот эта такая кропотливая каждодневная работа, в которой было задействовано всё, и Воздушно-космические силы, и армейская и штурмовая авиация, десантники, морская пехота, наше высокоточное оружие", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Он особо подчеркнул, что высокоточное оружие нужно было, чтобы поражать на дальних подступах логистику техники и вооружения, центры подготовки и сосредоточения живой силы."Задействовав такие огромные силы, противнику не далось дойти даже до первой линии обороны. А дальше ещё две", - добавил Шойгу.
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вооруженные силы рф, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность
Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой
Шойгу: отражение контрнаступления было кропотливой работой, РФ задействовала ВКС