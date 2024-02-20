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Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 20.02.2024 (обновлено: 20:06 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928568414.html
Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой
Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой
Отражение "контрнаступа" было кропотливой работой, в нем задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:32
2024-02-20T20:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
безопасность
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Отражение "контрнаступа" было кропотливой работой, в нем задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вот эта такая кропотливая каждодневная работа, в которой было задействовано всё, и Воздушно-космические силы, и армейская и штурмовая авиация, десантники, морская пехота, наше высокоточное оружие", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Он особо подчеркнул, что высокоточное оружие нужно было, чтобы поражать на дальних подступах логистику техники и вооружения, центры подготовки и сосредоточения живой силы."Задействовав такие огромные силы, противнику не далось дойти даже до первой линии обороны. А дальше ещё две", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность
Шойгу заявил, что отражение контрнаступления было кропотливой работой

Шойгу: отражение контрнаступления было кропотливой работой, РФ задействовала ВКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Отражение "контрнаступа" было кропотливой работой, в нем задействовали ВКС, армейскую и штурмовую авиацию, морскую пехоту, ВДВ, высокоточное оружие, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вот эта такая кропотливая каждодневная работа, в которой было задействовано всё, и Воздушно-космические силы, и армейская и штурмовая авиация, десантники, морская пехота, наше высокоточное оружие", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он особо подчеркнул, что высокоточное оружие нужно было, чтобы поражать на дальних подступах логистику техники и вооружения, центры подготовки и сосредоточения живой силы.
"Задействовав такие огромные силы, противнику не далось дойти даже до первой линии обороны. А дальше ещё две", - добавил Шойгу.
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22 июня 2022, 17:18
 
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