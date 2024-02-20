https://ria.ru/20240220/shoygu-1928560754.html

Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу

Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу

Российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, счёт их производству в РФ идёт на тысячи, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:00

2024-02-20T19:00

2024-02-20T20:05

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, счёт их производству в РФ идёт на тысячи, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вы посмотрите, за последние 8-9 месяцев какой гигантский шаг сделан в беспилотной авиации. Сегодня у нас применение дронов исчисляется сотнями в сутки, а производство - тысячами. Это, конечно, такая работа, которая требует постоянного совершенствования", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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2024

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россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин