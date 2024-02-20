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Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 20.02.2024 (обновлено: 20:05 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928560754.html
Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу
Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу
Российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, счёт их производству в РФ идёт на тысячи, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:00
2024-02-20T20:05
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, счёт их производству в РФ идёт на тысячи, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вы посмотрите, за последние 8-9 месяцев какой гигантский шаг сделан в беспилотной авиации. Сегодня у нас применение дронов исчисляется сотнями в сутки, а производство - тысячами. Это, конечно, такая работа, которая требует постоянного совершенствования", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу

Шойгу: ВС РФ используют сотни беспилотников в зоне СВО ежедневно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, счёт их производству в РФ идёт на тысячи, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вы посмотрите, за последние 8-9 месяцев какой гигантский шаг сделан в беспилотной авиации. Сегодня у нас применение дронов исчисляется сотнями в сутки, а производство - тысячами. Это, конечно, такая работа, которая требует постоянного совершенствования", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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