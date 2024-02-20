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Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу
Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу
Российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, счёт их производству в РФ идёт на тысячи, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:00
2024-02-20T19:00
2024-02-20T20:05
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россия
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сергей шойгу
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, счёт их производству в РФ идёт на тысячи, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вы посмотрите, за последние 8-9 месяцев какой гигантский шаг сделан в беспилотной авиации. Сегодня у нас применение дронов исчисляется сотнями в сутки, а производство - тысячами. Это, конечно, такая работа, которая требует постоянного совершенствования", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Применение беспилотников на СВО исчисляется сотнями в сутки, заявил Шойгу
Шойгу: ВС РФ используют сотни беспилотников в зоне СВО ежедневно