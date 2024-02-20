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Путин призвал создавать современное школьное пространство - РИА Новости, 20.02.2024
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21:36 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/shkola-1928590561.html
Путин призвал создавать современное школьное пространство
Путин призвал создавать современное школьное пространство - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал создавать современное школьное пространство
При капитальном ремонте школ надо не только обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы, но важно создавать именно современное школьное пространство,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:36
2024-02-20T21:36
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. При капитальном ремонте школ надо не только обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы, но важно создавать именно современное школьное пространство, заявил президент России Владимир Путин. "Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться", - сказал президент на совещании по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. Путин отметил, что "в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены и полы, хотя и это важно". "Это что называется базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь и о том, чтобы создавать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе", - сказал президент.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать современное школьное пространство

Путин призвал создать школьникам условия, в которых интересно учиться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. При капитальном ремонте школ надо не только обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы, но важно создавать именно современное школьное пространство, заявил президент России Владимир Путин.
"Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться", - сказал президент на совещании по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что "в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены и полы, хотя и это важно".
"Это что называется базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь и о том, чтобы создавать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе", - сказал президент.
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