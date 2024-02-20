https://ria.ru/20240220/shkola-1928590561.html
Путин призвал создавать современное школьное пространство
Путин призвал создавать современное школьное пространство - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал создавать современное школьное пространство
При капитальном ремонте школ надо не только обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы, но важно создавать именно современное школьное пространство,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:36
2024-02-20T21:36
2024-02-20T21:36
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768871272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb65b8007e81aeb2b33672ac8010ad86.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. При капитальном ремонте школ надо не только обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы, но важно создавать именно современное школьное пространство, заявил президент России Владимир Путин. "Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться", - сказал президент на совещании по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. Путин отметил, что "в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены и полы, хотя и это важно". "Это что называется базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь и о том, чтобы создавать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе", - сказал президент.
https://ria.ru/20240219/tsennosti-1928346236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768871272_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a1affbe3485f17b37c9c7393163a1afe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать современное школьное пространство
Путин призвал создать школьникам условия, в которых интересно учиться
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. При капитальном ремонте школ надо не только обновить фасады зданий, перекрасить стены и полы, но важно создавать именно современное школьное пространство, заявил президент России Владимир Путин.
"Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться", - сказал президент на совещании по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что "в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены и полы, хотя и это важно".
"Это что называется базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь и о том, чтобы создавать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе", - сказал президент.
В Совфеде призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства