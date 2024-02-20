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Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял

Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял - РИА Новости, 20.02.2024

Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял

Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравил рицином в 2022 году один из доверенных людей, сообщил сам чиновник в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:08

2024-02-20T12:08

2024-02-20T13:38

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравил рицином в 2022 году один из доверенных людей, сообщил сам чиновник в Telegram-канале."Руку к этому приложил человек, которому я доверял, — за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален", — говорится в публикации.О том, что Сальдо 9 августа 2022 года отравили рицином, накануне сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На специальном брифинге он рассказал, что ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов. Кроме того, 5 декабря 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.Как написал Сальдо, после отравления он две недели был без сознания. "Все, что я успел сделать, — сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве. Сейчас Минобороны России выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат, в несколько раз токсичнее цианистого калия", — подчеркнул губернатор.По его словам, подобными методами киевский режим стремится запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет. Сальдо пообещал, что украинским властям придется ответить за терроризм и нарушение обычаев войны.Губернатора Херсонской области срочно госпитализировали в начале августа 2022 года в связи с резким ухудшением здоровья. Сначала его доставили в Крым, а затем перевезли в московский НИИ имени Склифосовского. В СК позднее заявили, что речь идет об использовании против Сальдо боевых отравляющих веществ.

https://ria.ru/20240219/pasechnik-1928217687.html

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Кирилл Волков

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