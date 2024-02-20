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Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 20.02.2024 (обновлено: 13:38 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/saldo-1928420042.html
Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял
Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял - РИА Новости, 20.02.2024
Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял
Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравил рицином в 2022 году один из доверенных людей, сообщил сам чиновник в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:08
2024-02-20T13:38
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравил рицином в 2022 году один из доверенных людей, сообщил сам чиновник в Telegram-канале.&quot;Руку к этому приложил человек, которому я доверял, — за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален&quot;, — говорится в публикации.О том, что Сальдо 9 августа 2022 года отравили рицином, накануне сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На специальном брифинге он рассказал, что ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов. Кроме того, 5 декабря 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.Как написал Сальдо, после отравления он две недели был без сознания. &quot;Все, что я успел сделать, — сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве. Сейчас Минобороны России выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат, в несколько раз токсичнее цианистого калия&quot;, — подчеркнул губернатор.По его словам, подобными методами киевский режим стремится запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет. Сальдо пообещал, что украинским властям придется ответить за терроризм и нарушение обычаев войны.Губернатора Херсонской области срочно госпитализировали в начале августа 2022 года в связи с резким ухудшением здоровья. Сначала его доставили в Крым, а затем перевезли в московский НИИ имени Склифосовского. В СК позднее заявили, что речь идет об использовании против Сальдо боевых отравляющих веществ.
https://ria.ru/20240219/pasechnik-1928217687.html
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владимир сальдо, происшествия, здоровье - общество, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял

Сальдо заявил, что человек из его окружения согласился отравить его за деньги

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравил рицином в 2022 году один из доверенных людей, сообщил сам чиновник в Telegram-канале.
«

"Руку к этому приложил человек, которому я доверял, — за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален", — говорится в публикации.

Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
19 февраля, 12:59
О том, что Сальдо 9 августа 2022 года отравили рицином, накануне сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На специальном брифинге он рассказал, что ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов. Кроме того, 5 декабря 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.
Как написал Сальдо, после отравления он две недели был без сознания.
«

"Все, что я успел сделать, — сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве. Сейчас Минобороны России выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат, в несколько раз токсичнее цианистого калия", — подчеркнул губернатор.

По его словам, подобными методами киевский режим стремится запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет. Сальдо пообещал, что украинским властям придется ответить за терроризм и нарушение обычаев войны.
Губернатора Херсонской области срочно госпитализировали в начале августа 2022 года в связи с резким ухудшением здоровья. Сначала его доставили в Крым, а затем перевезли в московский НИИ имени Склифосовского. В СК позднее заявили, что речь идет об использовании против Сальдо боевых отравляющих веществ.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Сальдо рассказал, как его отравили в 2022 году
26 мая 2023, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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