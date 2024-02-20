Сальдо заявил, что его отравил человек, которому он доверял
Сальдо заявил, что человек из его окружения согласился отравить его за деньги
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравил рицином в 2022 году один из доверенных людей, сообщил сам чиновник в Telegram-канале.
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"Руку к этому приложил человек, которому я доверял, — за большие деньги он согласился стать Иудой. Путь таких людей печален", — говорится в публикации.
О том, что Сальдо 9 августа 2022 года отравили рицином, накануне сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На специальном брифинге он рассказал, что ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов. Кроме того, 5 декабря 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.
Как написал Сальдо, после отравления он две недели был без сознания.
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"Все, что я успел сделать, — сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве. Сейчас Минобороны России выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат, в несколько раз токсичнее цианистого калия", — подчеркнул губернатор.
По его словам, подобными методами киевский режим стремится запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет. Сальдо пообещал, что украинским властям придется ответить за терроризм и нарушение обычаев войны.
Губернатора Херсонской области срочно госпитализировали в начале августа 2022 года в связи с резким ухудшением здоровья. Сначала его доставили в Крым, а затем перевезли в московский НИИ имени Склифосовского. В СК позднее заявили, что речь идет об использовании против Сальдо боевых отравляющих веществ.