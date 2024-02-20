https://ria.ru/20240220/russia-1928549255.html

Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию

Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию - РИА Новости, 20.02.2024

Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию

Те задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:20

2024-02-20T18:20

2024-02-20T18:37

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Те задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати говоря, думаю, что многие со мной согласятся, конечно, мы видим, сейчас уже об этом все меньше и меньше говорят, потому что те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили, с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, ну ясно, что всё развалилось, уже понятно, это очевидно", — сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

россия

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), в мире