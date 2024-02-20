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Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию - РИА Новости, 20.02.2024
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18:20 20.02.2024 (обновлено: 18:37 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/russia-1928549255.html
Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию
Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию - РИА Новости, 20.02.2024
Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию
Те задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:20
2024-02-20T18:37
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Те задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати говоря, думаю, что многие со мной согласятся, конечно, мы видим, сейчас уже об этом все меньше и меньше говорят, потому что те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили, с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, ну ясно, что всё развалилось, уже понятно, это очевидно", — сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), в мире
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), В мире
Путин заявил о провале попыток недоброжелателей изолировать Россию

Путин: задачи недоброжелателей по ограничению и изоляции России провалились

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Те задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати говоря, думаю, что многие со мной согласятся, конечно, мы видим, сейчас уже об этом все меньше и меньше говорят, потому что те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили, с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, ну ясно, что всё развалилось, уже понятно, это очевидно", — сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
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