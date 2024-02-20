https://ria.ru/20240220/rossiya-1928413794.html

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 20.02.2024

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 7%, зарегистрировано 936 тысяч случаев болезни, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:42

2024-02-20T11:42

2024-02-20T11:52

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 7%, зарегистрировано 936 тысяч случаев болезни, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."На 7-й неделе 2024 года в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,1%, по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 936 тысяч случаев. Свыше 16% заболеваемости приходится на г. Москву, Московскую область и г. Санкт-Петербург, на остальные регионы страны приходится около 84%", - говорится в сообщении.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах, уточнили в ведомстве.Кроме того, за последнюю неделю в России зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев COVID-19, что на 2,6% больше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается вариант "омикрон", отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)