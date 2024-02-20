https://ria.ru/20240220/rossiya-1928374001.html

Россия наносит поражение Западу на Украине, заявил президент Венесуэлы

Россия наносит поражение Западу на Украине, заявил президент Венесуэлы - РИА Новости, 20.02.2024

Россия наносит поражение Западу на Украине, заявил президент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в рамках передачи "С Мадуро +", которая транслировалась в его соцсетях, что Россия наносит поражение Западу в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:21

2024-02-20T08:21

2024-02-20T08:24

специальная военная операция на украине

в мире

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николас мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в рамках передачи "С Мадуро +", которая транслировалась в его соцсетях, что Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине, а также стала сильнее в экономическом плане. "Россия сегодня более сильная в экономическом плане, Россия сегодня побеждает на поле боя, наносит поражение Западу на поле боя. Запад, НАТО, довели Украину до войны... и эта война невыносима для США", - сказал Мадуро.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240218/putin-1928041711.html

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в мире, россия, венесуэла, украина, николас мадуро