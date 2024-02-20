https://ria.ru/20240220/rabota-1928329533.html
Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО по городской программе
Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО по городской программе - РИА Новости, 20.02.2024
Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО по городской программе
В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на территории 6 районов Южного округа столицы инвесторами будут построены детские сады,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:05
2024-02-20T09:05
2024-02-20T09:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
владислав овчинский
юлиана княжевская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409135_0:96:2560:1536_1920x0_80_0_0_3e3adeaf868aa196dfd6dd1586fb730e.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на территории 6 районов Южного округа столицы инвесторами будут построены детские сады, офисные здания, поликлиника, спорткомплекс, музей и торговый центр, где появятся более 4 тысяч новых рабочих мест, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По программе стимулирования создания мест приложения труда предполагается предоставление девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования участков земли под жилищное строительство, если застройщик дополнительно инвестирует в возведение объекта, где будут созданы новые рабочие места."Девелоперы реализуют в Южном административном округе ряд проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Они дадут городу свыше четырех тысяч рабочих мест, более 800 из которых обеспечат сотрудниками спорткомплекс и музей. Город активно стимулирует девелоперов строить объекты культуры. Для этого мы увеличили коэффициент льготы при строительстве театров, музеев, выставочных или концертных залов с 0,3 до 0,8", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что также был введен контроль профильной эксплуатации объекта в течение 5 лет.Отмечается, что на Автозаводской улице в столице возведут Музей искусств. В нем планируется проводить выставки и различные тематические мероприятия. Здание музея будет способно принять одновременно до 1,5 тыс. человек.На территории района Бирюлево-Восточное инвесторами будут возведены многофункциональный офисный комплекс, поликлиника на двести посещений в смену, а также детские образовательные учреждения и ТЦ. Более 217 тыс. "квадратов" займет общая площадь объектов.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что свыше 2 тысяч новых рабочих мест создадут в офисных комплексах в составе деловых кварталов. Там появится инфраструктура, необходимая для комфортной работы. По его словам, этот проект будет реализован в соответствии с современными мировыми стандартами.Кроме того, в районе Нагатинский Затон построят один деловой квартал. Детсады и школы возведут в Даниловском районе, а также Москворечье-Сабурово, Южное Чертаново и Царицыно.Как уточнила председатель комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская, возведение 3 школ на 2875 мест и 7 детсадов на 1630 мест предусмотрено в рамках строительства новых жилых комплексов. Она добавила, что инвесторы активно участвуют в создании социальной, бытовой, спортивной и культурной среды рядом с новостройками. При этом на этапе подготовки градостроительной документации подробно прорабатывается комплексный подход.За 4 года программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Было заключено свыше семидесяти соглашений с инвесторами. В рамках которых предполагается возведение более 3 млн кв. м коммерческой недвижимости – новые промпредприятия, логокомплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.Поучаствовать в программе стимулирования создания мест приложения труда могут не только девелоперы, которые только планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилье на территории столицы. При этом участки земли под застройку жилья и МПТ могут располагаться в различных районах города. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут онлайн на столичном Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что на территории Юго-Восточного округа возведут 7 объектов городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, там смогут работать порядка 4,6 тысячи москвичей.
https://ria.ru/20240117/farmpredpriyatiya-1921721009.html
https://ria.ru/20240208/moskva-1926010379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, владислав овчинский, юлиана княжевская
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Владислав Овчинский, Юлиана Княжевская
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на территории 6 районов Южного округа столицы инвесторами будут построены детские сады, офисные здания, поликлиника, спорткомплекс, музей и торговый центр, где появятся более 4 тысяч новых рабочих мест, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По программе стимулирования создания мест приложения труда предполагается предоставление девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования участков земли под жилищное строительство, если застройщик дополнительно инвестирует в возведение объекта, где будут созданы новые рабочие места.
«
"Девелоперы реализуют в Южном административном округе ряд проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Они дадут городу свыше четырех тысяч рабочих мест, более 800 из которых обеспечат сотрудниками спорткомплекс и музей. Город активно стимулирует девелоперов строить объекты культуры. Для этого мы увеличили коэффициент льготы при строительстве театров, музеев, выставочных или концертных залов с 0,3 до 0,8", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что также был введен контроль профильной эксплуатации объекта в течение 5 лет.
Отмечается, что на Автозаводской улице в столице возведут Музей искусств. В нем планируется проводить выставки и различные тематические мероприятия. Здание музея будет способно принять одновременно до 1,5 тыс. человек.
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На территории района Бирюлево-Восточное инвесторами будут возведены многофункциональный офисный комплекс, поликлиника на двести посещений в смену, а также детские образовательные учреждения и ТЦ. Более 217 тыс. "квадратов" займет общая площадь объектов.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
заявил, что свыше 2 тысяч новых рабочих мест создадут в офисных комплексах в составе деловых кварталов. Там появится инфраструктура, необходимая для комфортной работы. По его словам, этот проект будет реализован в соответствии с современными мировыми стандартами.
Кроме того, в районе Нагатинский Затон построят один деловой квартал. Детсады и школы возведут в Даниловском районе
, а также Москворечье-Сабурово
, Южное Чертаново и Царицыно.
Как уточнила председатель комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская
, возведение 3 школ на 2875 мест и 7 детсадов на 1630 мест предусмотрено в рамках строительства новых жилых комплексов. Она добавила, что инвесторы активно участвуют в создании социальной, бытовой, спортивной и культурной среды рядом с новостройками. При этом на этапе подготовки градостроительной документации подробно прорабатывается комплексный подход.
За 4 года программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Было заключено свыше семидесяти соглашений с инвесторами. В рамках которых предполагается возведение более 3 млн кв. м коммерческой недвижимости – новые промпредприятия, логокомплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.
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Поучаствовать в программе стимулирования создания мест приложения труда могут не только девелоперы, которые только планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилье на территории столицы. При этом участки земли под застройку жилья и МПТ могут располагаться в различных районах города. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут онлайн на столичном Инвестпортале.
Ранее Ефимов сообщал, что на территории Юго-Восточного округа возведут 7 объектов городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, там смогут работать порядка 4,6 тысячи москвичей.