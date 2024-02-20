https://ria.ru/20240220/rabota-1928329533.html

Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО по городской программе

Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО по городской программе - РИА Новости, 20.02.2024

Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО по городской программе

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на территории 6 районов Южного округа столицы инвесторами будут построены детские сады,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:05

2024-02-20T09:05

2024-02-20T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

владислав овчинский

юлиана княжевская

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на территории 6 районов Южного округа столицы инвесторами будут построены детские сады, офисные здания, поликлиника, спорткомплекс, музей и торговый центр, где появятся более 4 тысяч новых рабочих мест, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По программе стимулирования создания мест приложения труда предполагается предоставление девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования участков земли под жилищное строительство, если застройщик дополнительно инвестирует в возведение объекта, где будут созданы новые рабочие места."Девелоперы реализуют в Южном административном округе ряд проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Они дадут городу свыше четырех тысяч рабочих мест, более 800 из которых обеспечат сотрудниками спорткомплекс и музей. Город активно стимулирует девелоперов строить объекты культуры. Для этого мы увеличили коэффициент льготы при строительстве театров, музеев, выставочных или концертных залов с 0,3 до 0,8", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что также был введен контроль профильной эксплуатации объекта в течение 5 лет.Отмечается, что на Автозаводской улице в столице возведут Музей искусств. В нем планируется проводить выставки и различные тематические мероприятия. Здание музея будет способно принять одновременно до 1,5 тыс. человек.На территории района Бирюлево-Восточное инвесторами будут возведены многофункциональный офисный комплекс, поликлиника на двести посещений в смену, а также детские образовательные учреждения и ТЦ. Более 217 тыс. "квадратов" займет общая площадь объектов.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что свыше 2 тысяч новых рабочих мест создадут в офисных комплексах в составе деловых кварталов. Там появится инфраструктура, необходимая для комфортной работы. По его словам, этот проект будет реализован в соответствии с современными мировыми стандартами.Кроме того, в районе Нагатинский Затон построят один деловой квартал. Детсады и школы возведут в Даниловском районе, а также Москворечье-Сабурово, Южное Чертаново и Царицыно.Как уточнила председатель комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская, возведение 3 школ на 2875 мест и 7 детсадов на 1630 мест предусмотрено в рамках строительства новых жилых комплексов. Она добавила, что инвесторы активно участвуют в создании социальной, бытовой, спортивной и культурной среды рядом с новостройками. При этом на этапе подготовки градостроительной документации подробно прорабатывается комплексный подход.За 4 года программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Было заключено свыше семидесяти соглашений с инвесторами. В рамках которых предполагается возведение более 3 млн кв. м коммерческой недвижимости – новые промпредприятия, логокомплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.Поучаствовать в программе стимулирования создания мест приложения труда могут не только девелоперы, которые только планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилье на территории столицы. При этом участки земли под застройку жилья и МПТ могут располагаться в различных районах города. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут онлайн на столичном Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что на территории Юго-Восточного округа возведут 7 объектов городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, там смогут работать порядка 4,6 тысячи москвичей.

https://ria.ru/20240117/farmpredpriyatiya-1921721009.html

https://ria.ru/20240208/moskva-1926010379.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, владислав овчинский, юлиана княжевская