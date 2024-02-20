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Путин рассказал о работе по высокотехнологичным направлениям - РИА Новости, 20.02.2024
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21:48 20.02.2024 (обновлено: 23:19 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928592983.html
Путин рассказал о работе по высокотехнологичным направлениям
Путин рассказал о работе по высокотехнологичным направлениям - РИА Новости, 20.02.2024
Путин рассказал о работе по высокотехнологичным направлениям
Партнеры России заинтересованы в совместной работе по высокотехнологичным научным направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:48
2024-02-20T23:19
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владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Партнеры России заинтересованы в совместной работе по высокотехнологичным научным направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Все-таки все сосредотачивалось по линии культуры в Большом театре, условно говоря, или в Мариинке. По линии науки в наших ведущих отраслевых академических институтах. Там люди работают, там есть талантливые люди, интересные разработки. И, конечно, они заинтересованы не только в том, чтобы что-то покупать в России. Они заинтересованы в совместной работе по высокотехнологичным направлениям", - сказал Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". Он выразил уверенность, что эта заинтересованность есть и по линии фундаментальных исследований. "Поэтому точно совершенно ваше предложение будет положительно принято и коллегами, с которыми я завтра переговорю, но и по линии БРИКС, вы тоже упомянули об этом, тоже наверняка это будет интересно. Мы тоже с руководителями стран БРИКС все время ищем перспективные направления взаимодействия. И, безусловно, это одно из перспективных", - добавил президент. Автор проекта "Точки притяжения", который реализуется на базе Сколтеха, предложил расширить работу проекта научного центра, действующего в Бишкеке, на другие крупные города дружественных страх, в том числе по линии ЕАЭС и БРИКС+.
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россия, бишкек, владимир путин, брикс, большой театр, сколковский институт науки и технологий, в мире
Россия, Бишкек, Владимир Путин, БРИКС, Большой театр, Сколковский институт науки и технологий, В мире
Путин рассказал о работе по высокотехнологичным направлениям

Путин: партнеры РФ заинтересованы в работе по высокотехнологичным направлениям

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Партнеры России заинтересованы в совместной работе по высокотехнологичным научным направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Все-таки все сосредотачивалось по линии культуры в Большом театре, условно говоря, или в Мариинке. По линии науки в наших ведущих отраслевых академических институтах. Там люди работают, там есть талантливые люди, интересные разработки. И, конечно, они заинтересованы не только в том, чтобы что-то покупать в России. Они заинтересованы в совместной работе по высокотехнологичным направлениям", - сказал Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
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Он выразил уверенность, что эта заинтересованность есть и по линии фундаментальных исследований.
"Поэтому точно совершенно ваше предложение будет положительно принято и коллегами, с которыми я завтра переговорю, но и по линии БРИКС, вы тоже упомянули об этом, тоже наверняка это будет интересно. Мы тоже с руководителями стран БРИКС все время ищем перспективные направления взаимодействия. И, безусловно, это одно из перспективных", - добавил президент.
Автор проекта "Точки притяжения", который реализуется на базе Сколтеха, предложил расширить работу проекта научного центра, действующего в Бишкеке, на другие крупные города дружественных страх, в том числе по линии ЕАЭС и БРИКС+.
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РоссияБишкекВладимир ПутинБРИКСБольшой театрСколковский институт науки и технологийВ мире
 
 
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