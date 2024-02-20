https://ria.ru/20240220/putin-1928591656.html

Путин призвал поддерживать создание творческих центров в регионах

Путин призвал поддерживать создание творческих центров в регионах - РИА Новости, 20.02.2024

Путин призвал поддерживать создание творческих центров в регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах нужно поддерживать создание школьных творческих и волонтерских центров. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:40

2024-02-20T21:40

2024-02-20T23:15

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах нужно поддерживать создание школьных творческих и волонтерских центров. Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. "Также прошу коллег в регионах активно поддерживать инициативы по созданию школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских. Все это, безусловно, вложения в будущее", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20240216/pensiya-1927818876.html

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россия, владимир путин, общество