https://ria.ru/20240220/putin-1928591656.html
Путин призвал поддерживать создание творческих центров в регионах
Путин призвал поддерживать создание творческих центров в регионах - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал поддерживать создание творческих центров в регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах нужно поддерживать создание школьных творческих и волонтерских центров. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:40
2024-02-20T21:40
2024-02-20T23:15
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах нужно поддерживать создание школьных творческих и волонтерских центров. Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции. "Также прошу коллег в регионах активно поддерживать инициативы по созданию школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских. Все это, безусловно, вложения в будущее", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20240216/pensiya-1927818876.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал поддерживать создание творческих центров в регионах
Путин призвал поддерживать создание творческих и волонтерских центров в регионах
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах нужно поддерживать создание школьных творческих и волонтерских центров.
Глава государства во вторник проводит совещание по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции.
"Также прошу коллег в регионах активно поддерживать инициативы по созданию школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских. Все это, безусловно, вложения в будущее", - сказал Путин на совещании.
Решения о стаже для пенсии в новых регионах скоро примут, заявил Путин