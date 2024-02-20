https://ria.ru/20240220/putin-1928554059.html
Путин назвал число безработных в России
Путин назвал число безработных в России - РИА Новости, 20.02.2024
Путин назвал число безработных в России
Безработных в России, по официальным данным, 460 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:40
2024-02-20T18:40
2024-02-20T19:11
общество
россия
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Безработных в России, по официальным данным, 460 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин."Безработных у нас, по официальным данным, где-то 460 тысяч", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20240220/putin-1928555970.html
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общество, россия
Путин назвал число безработных в России
Путин заявил, что в России 460 тысяч безработных
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Безработных в России, по официальным данным, 460 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин.
"Безработных у нас, по официальным данным, где-то 460 тысяч", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
Путин заявил, что России нужны высококвалифицированные специалисты