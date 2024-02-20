https://ria.ru/20240220/putin-1928554059.html

Путин назвал число безработных в России

Путин назвал число безработных в России - РИА Новости, 20.02.2024

Путин назвал число безработных в России

Безработных в России, по официальным данным, 460 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:40

2024-02-20T18:40

2024-02-20T19:11

общество

россия

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Безработных в России, по официальным данным, 460 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин."Безработных у нас, по официальным данным, где-то 460 тысяч", - сказал Путин во время форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20240220/putin-1928555970.html

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общество, россия