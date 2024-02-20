https://ria.ru/20240220/putin-1928441773.html
Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ
Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ - РИА Новости, 20.02.2024
Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в работе форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи нового времени". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:13
2024-02-20T13:13
2024-02-20T13:13
россия
владимир путин
светлана чупшева
игорь шувалов
агентство стратегических инициатив (аси)
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в работе форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи нового времени". "Президент примет участие в форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Там будет много выступлений, выступления будут краткие, и выступление Путина краткое. Будут говорить по направлениям, Чупшева (гендиректор АСИ Светлана Чупшева - ред.) и Шувалов (председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - ред.) как глава экспертного совета Агентства стратегических инициатив и много других представителей по разным смысловым направлениям, которыми занимается это агентство", - сказал Песков журналистам. Также будут комментарии главы государства, добавил он. "Вы знаете, что в свое время АСИ именно было создано по задумке и по инициативе президента Путина", - добавил Песков.
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россия, владимир путин, светлана чупшева, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), политика
Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Игорь Шувалов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Политика
Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ
Песков: Путин примет участие в работе форума АСИ "Сильные идеи нового времени"