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Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ - РИА Новости, 20.02.2024
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13:13 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/putin-1928441773.html
Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ
Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ - РИА Новости, 20.02.2024
Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в работе форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи нового времени". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:13
2024-02-20T13:13
россия
владимир путин
светлана чупшева
игорь шувалов
агентство стратегических инициатив (аси)
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в работе форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи нового времени". "Президент примет участие в форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Там будет много выступлений, выступления будут краткие, и выступление Путина краткое. Будут говорить по направлениям, Чупшева (гендиректор АСИ Светлана Чупшева - ред.) и Шувалов (председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - ред.) как глава экспертного совета Агентства стратегических инициатив и много других представителей по разным смысловым направлениям, которыми занимается это агентство", - сказал Песков журналистам. Также будут комментарии главы государства, добавил он. "Вы знаете, что в свое время АСИ именно было создано по задумке и по инициативе президента Путина", - добавил Песков.
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россия, владимир путин, светлана чупшева, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), политика
Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Игорь Шувалов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Политика
Песков сообщил о предстоящем участии Путина на форуме АСИ

Песков: Путин примет участие в работе форума АСИ "Сильные идеи нового времени"

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в работе форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи нового времени".
«
"Президент примет участие в форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Там будет много выступлений, выступления будут краткие, и выступление Путина краткое. Будут говорить по направлениям, Чупшева (гендиректор АСИ Светлана Чупшева - ред.) и Шувалов (председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - ред.) как глава экспертного совета Агентства стратегических инициатив и много других представителей по разным смысловым направлениям, которыми занимается это агентство", - сказал Песков журналистам.
Также будут комментарии главы государства, добавил он. "Вы знаете, что в свое время АСИ именно было создано по задумке и по инициативе президента Путина", - добавил Песков.
ВЭБ.РФ
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31 января, 19:09
 
РоссияВладимир ПутинСветлана ЧупшеваИгорь ШуваловАгентство стратегических инициатив (АСИ)Политика
 
 
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