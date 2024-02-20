https://ria.ru/20240220/putin-1928419704.html

Путин отметил важность регулирования процессов трудовой миграции

Путин отметил важность регулирования процессов трудовой миграции - РИА Новости, 20.02.2024

Путин отметил важность регулирования процессов трудовой миграции

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам VIII Санкт-Петербургского Международного форума труда "Труд, занятость, человеческий... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:07

2024-02-20T12:07

2024-02-20T12:07

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам VIII Санкт-Петербургского Международного форума труда "Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения" отметил важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на VIII Санкт-Петербургском Международном форуме труда. Собирая в Северной столице представителей органов власти, предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружества, ваш форум призван обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с развитием человеческого капитала, гармонизацией трудовых отношений, укреплением кадрового потенциала, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - говорится в приветствии. Путин подчеркнул, что в настоящее время среди важнейших приоритетов значатся повышение производительности труда, качественная модернизация службы занятости, подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. "И, конечно, на производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки. Отдельная важная тема – совершенствование образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции", - добавил президент. Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт в конструктивном ключе, позволит вам обменяться лучшим опытом, идеями и практиками, будет содействовать формированию современного рынка труда на пространстве СНГ. Он пожелал участникам успехов и реализации намеченных планов.

https://ria.ru/20231215/migratsiya-1915928628.html

https://ria.ru/20240111/trudovye_migranty-1920795145.html

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россия, владимир путин, снг