https://ria.ru/20240220/pozhar-1928376117.html

В Полтавской области загорелся промышленный объект после взрывов

В Полтавской области загорелся промышленный объект после взрывов - РИА Новости, 20.02.2024

В Полтавской области загорелся промышленный объект после взрывов

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в Telegram-канале, что после взрывов во вторник в регионе поврежден один из... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:52

2024-02-20T08:52

2024-02-20T08:52

специальная военная операция на украине

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полтавская область

украина

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в Telegram-канале, что после взрывов во вторник в регионе поврежден один из промышленных объектов. "В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники и 85 человек", - написал Пронин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

полтавская область

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в мире, полтавская область, украина