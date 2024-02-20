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В Полтавской области загорелся промышленный объект после взрывов
В Полтавской области загорелся промышленный объект после взрывов - РИА Новости, 20.02.2024
В Полтавской области загорелся промышленный объект после взрывов
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в Telegram-канале, что после взрывов во вторник в регионе поврежден один из... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:52
2024-02-20T08:52
2024-02-20T08:52
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в Telegram-канале, что после взрывов во вторник в регионе поврежден один из промышленных объектов. "В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники и 85 человек", - написал Пронин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
В Полтавской области загорелся промышленный объект после взрывов
Глава Полтавской ОВА Пронин заявил о пожаре на промышленном объекте