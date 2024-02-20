https://ria.ru/20240220/peskov-1928429492.html

Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей, заявил Песков

Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2024

Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей, заявил Песков

Россия будет продолжать развивать отношения с Северной Кореей, как и со всеми соседями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:44

2024-02-20T12:44

2024-02-20T13:30

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет продолжать развивать отношения с Северной Кореей, как и со всеми соседями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Северная Корея – это наш сосед, наш близкий сосед, мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928430473.html

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россия, дмитрий песков