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Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2024
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12:44 20.02.2024 (обновлено: 13:30 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/peskov-1928429492.html
Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей, заявил Песков
Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2024
Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей, заявил Песков
Россия будет продолжать развивать отношения с Северной Кореей, как и со всеми соседями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:44
2024-02-20T13:30
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет продолжать развивать отношения с Северной Кореей, как и со всеми соседями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Северная Корея – это наш сосед, наш близкий сосед, мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей, заявил Песков

Песков: Россия планирует развивать отношения с Северной Кореей

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет продолжать развивать отношения с Северной Кореей, как и со всеми соседями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Северная Корея – это наш сосед, наш близкий сосед, мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею", - сказал Песков журналистам.
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Вчера, 12:45
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
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