https://ria.ru/20240220/pensionerka-1928501269.html

Оставленная родными в Мексике пенсионерка сняла квартиру в Воронеже

Оставленная родными в Мексике пенсионерка сняла квартиру в Воронеже - РИА Новости, 20.02.2024

Оставленная родными в Мексике пенсионерка сняла квартиру в Воронеже

Пенсионерка Валентина Котова, которая в прошлом году приехала в Воронеж после того, как ее бросили в Мексике родственники, переселилась из санатория в съемную... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:37

2024-02-20T15:37

2024-02-20T15:37

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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Пенсионерка Валентина Котова, которая в прошлом году приехала в Воронеж после того, как ее бросили в Мексике родственники, переселилась из санатория в съемную квартиру, сообщил РИА Новости представитель министерства социальной защиты региона. Котова приехала в Воронеж 17 ноября 2023 года. Сотрудники министерства социальной защиты региона встретили ее на вокзале и отправили в один из городских санаториев. "Котова сняла квартиру. Министерство социальной защиты ей немножко помогло, сейчас она там. Чувствует она себя хорошо, планирует посещать родственников в Москве", - сказал собеседник агентства. В середине ноября 2023 года сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине. Котова выразила желание поселиться в Воронежской области. Регион она выбрала, исходя из его климатических и экономических особенностей. Как ранее рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, Валентина Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили у дверей российского консульства.

https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html

https://ria.ru/20240207/pensionerka-1925914084.html

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мексика, сша, воронеж, общество