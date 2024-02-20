https://ria.ru/20240220/ovsyannikova-1928579832.html

Рассмотрение дела экс-главы Севастополя в Лондоне начнут в марте 2025 года

Рассмотрение дела экс-главы Севастополя в Лондоне начнут в марте 2025 года - РИА Новости, 20.02.2024

Рассмотрение дела экс-главы Севастополя в Лондоне начнут в марте 2025 года

Рассмотрение дела экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в суде в Лондоне по обвинениям в нарушении санкционного режима Великобритании начнется в марте РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:33

2024-02-20T18:33

2024-02-20T20:34

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Рассмотрение дела экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в суде в Лондоне по обвинениям в нарушении санкционного режима Великобритании начнется в марте 2025 года, сообщает юридический портал Law360 со ссылкой на судью. Ранее британская газета Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью сообщила о задержании Овсянникова по обвинению в нарушении санкционного режима. Издание отметило, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне в январе. Посольство России в Лондоне обратилось в МИД Великобритании с требованием подтвердить информацию о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и обеспечить доступ к нему в случае, если он находится под стражей. "Сорокашестилетний Дмитрий Овсянников предстал перед Королевским судом Сазерка, где судья Тони Боумгартнер назначил дату начала судебного разбирательства на 10 марта 2025 года", - говорится в сообщении на сайте портала. Ожидается, что судебный процесс продлится до пяти дней. По данным портала, обвинения Овсянникову предъявлены по девяти пунктам, связанным с нарушением режима санкций и отмыванием денег. В обвинениях заявляется, что он якобы открыл счет в Банке Шотландии 6 февраля, а после - к 24 февраля 2023 года - перевел туда 76 тысяч фунтов, а также якобы использовал 1517 фунтов из этих средств и нарушил санкционный режим, регистрируясь как водитель для страховки на автомобиль в январе 2024 года. Судья отпустил Овсянникова под залог перед его следующим процедурным слушанием 5 марта, где он, как ожидается, признает или не признает свою вину. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924787802.html

https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924762132.html

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в мире, лондон, дмитрий овсянников, великобритания, севастополь