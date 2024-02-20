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ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.02.2024

ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 54 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T02:19

2024-02-20T02:19

2024-02-20T02:19

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 54 боеприпаса, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Всего выпущено 54 единицы различных боеприпасов", - сообщает представительство. На донецком направлении зафиксировано семь обстрелов, на Горловском - восемь, а на Тельмановском - один. Согласно заявлению, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.

https://ria.ru/20240220/vzryvy-1928355905.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия