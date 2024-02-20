https://ria.ru/20240220/novak-1928470499.html

Новак заявил, что спрос на нефть продолжит расти

Новак заявил, что спрос на нефть продолжит расти - РИА Новости, 20.02.2024

Новак заявил, что спрос на нефть продолжит расти

Нефть не изжила себя, спрос на этот ресурс в мире будет и дальше расти - как минимум до 2040 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:20

2024-02-20T14:20

2024-02-20T14:20

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

александр новак

экономика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нефть не изжила себя, спрос на этот ресурс в мире будет и дальше расти - как минимум до 2040 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. По многим прогнозам экспертов, потребление нефти будет еще долгое время расти", - сказал он в ходе пленарной сессии на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Новак также добавил, что "как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 миллиону баррелей в сутки в год дополнительно спроса".

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выставка-форум "россия", россия, александр новак, экономика