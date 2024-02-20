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Новак заявил, что спрос на нефть продолжит расти - РИА Новости, 20.02.2024
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14:20 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/novak-1928470499.html
Новак заявил, что спрос на нефть продолжит расти
Новак заявил, что спрос на нефть продолжит расти - РИА Новости, 20.02.2024
Новак заявил, что спрос на нефть продолжит расти
Нефть не изжила себя, спрос на этот ресурс в мире будет и дальше расти - как минимум до 2040 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:20
2024-02-20T14:20
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
александр новак
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нефть не изжила себя, спрос на этот ресурс в мире будет и дальше расти - как минимум до 2040 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. По многим прогнозам экспертов, потребление нефти будет еще долгое время расти", - сказал он в ходе пленарной сессии на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Новак также добавил, что "как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 миллиону баррелей в сутки в год дополнительно спроса".
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выставка-форум "россия", россия, александр новак, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Александр Новак, Экономика
Новак заявил, что спрос на нефть продолжит расти

Новак: нефть не изжила себя, спрос будет расти

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нефть не изжила себя, спрос на этот ресурс в мире будет и дальше расти - как минимум до 2040 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. По многим прогнозам экспертов, потребление нефти будет еще долгое время расти", - сказал он в ходе пленарной сессии на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Новак также добавил, что "как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 миллиону баррелей в сутки в год дополнительно спроса".
Создавая будущее: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
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На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

Работа выставки Россия

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

Ансамбль песни и танца Русский Север

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

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2 из 18
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Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

Ведущий программист Дирекции медиадизайна медиагруппы Россия сегодня Михаил Шестаков на Международной выставке-форуме Россия

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

Концертная программа карьерного форума Труд крут

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
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Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
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В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

Творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

Демонстрация эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и создание собственных образов с украшениями из солнечного камня

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

Дискуссия Наука – дело семейное

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на торжественном открытии Координационного центра Кемеровской области

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
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На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

Студенческий лекторий Мы разные! Мы равные! Мы вместе!

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

Пресс-конференция Открывая Арктику заново

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

Торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

Студенческий лекторий Мы разные! Мы равные! Мы вместе!

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
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Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

Экскурсия для иностранных участников форума За свободу наций!

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

День русского валенка на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
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Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

Пленарная сессия Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

На выставке-форуме "Россия" можно увидеть ключевые достижения различных отраслей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

В павильоне "Наша культура" выступил ансамбль песни и танца "Русский Север".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Михаил Шестаков, ведущий программист дирекции медиадизайна медиагруппы "Россия сегодня", рассказал о программировании в производстве мультимедийного контента.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

На главной уличной сцене состоялась концертная программа карьерного форума "Труд крут".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

На выставке-форуме провели экскурсию для иностранных участников форума "За свободу наций!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Зарубежные гости ознакомились с экспозицией павильона "Регионы России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла творческая встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

В рамках выставки провели показ эксклюзивной коллекции одежды Янтарного комбината и образов с украшениями из солнечного камня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" состоялась дискуссия "Наука — дело семейное".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

В павильоне № 457 торжественно открылся Координационный центр Кемеровской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

На форуме выступили участники студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

В павильоне № 75 состоялась пресс-конференция "Открывая Арктику заново".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Прошла торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Югры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Иностранные участники форума "За свободу наций!" знакомились с достижениями российской науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Участницы студенческого лектория "Мы разные! Мы равные! Мы вместе!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Экскурсия для иностранных гостей продолжилась в павильоне № 19 "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

В павильоне № 75 отпраздновали День русского валенка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Состоялась пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
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