https://ria.ru/20240220/napadenie-1928466432.html

В Подмосковье задержали подростков, нападавших на посетителей ТЦ

В Подмосковье задержали подростков, нападавших на посетителей ТЦ - РИА Новости, 20.02.2024

В Подмосковье задержали подростков, нападавших на посетителей ТЦ

В Подмосковье задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападениях на людей в торговом центре в Воскресенске, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:12

2024-02-20T14:12

2024-02-20T15:04

происшествия

московская область (подмосковье)

воскресенск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Подмосковье задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападениях на людей в торговом центре в Воскресенске, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка СК. "Задержаны трое подростков, подозреваемых в хулиганстве и разбойном нападении на двух 18-летних местных жителей (ч. 2 ст. 213 УК России ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 162 УК России ("Разбой"). Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК", — сказали в ведомстве. По данным следствия, 9 января подростки ограбили двух молодых людей в ТЦ "Воскресенск". Угрожая ножом, они требовали от них 50 тысяч рублей. Денег у молодых людей не оказалось, тогда подростки забрали у них мобильные телефоны. Днем ранее в том же торговом центре эта же компания избила посетителей. Сейчас с задержанными работают следователи. Подростков проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20240220/peterburg-1928416887.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск, следственный комитет россии (ск рф)