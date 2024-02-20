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В Подмосковье задержали подростков, нападавших на посетителей ТЦ
В Подмосковье задержали подростков, нападавших на посетителей ТЦ - РИА Новости, 20.02.2024
В Подмосковье задержали подростков, нападавших на посетителей ТЦ
В Подмосковье задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападениях на людей в торговом центре в Воскресенске, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:12
2024-02-20T14:12
2024-02-20T15:04
происшествия
московская область (подмосковье)
воскресенск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Подмосковье задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападениях на людей в торговом центре в Воскресенске, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка СК. "Задержаны трое подростков, подозреваемых в хулиганстве и разбойном нападении на двух 18-летних местных жителей (ч. 2 ст. 213 УК России ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 162 УК России ("Разбой"). Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК", — сказали в ведомстве. По данным следствия, 9 января подростки ограбили двух молодых людей в ТЦ "Воскресенск". Угрожая ножом, они требовали от них 50 тысяч рублей. Денег у молодых людей не оказалось, тогда подростки забрали у них мобильные телефоны. Днем ранее в том же торговом центре эта же компания избила посетителей. Сейчас с задержанными работают следователи. Подростков проверят на причастность к аналогичным преступлениям.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали подростков, нападавших на посетителей ТЦ
СК: в Воскресенске задержали 3 подростков, избивших и ограбивших посетителей ТЦ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
В Подмосковье задержали трех несовершеннолетних, которых подозревают в нападениях на людей в торговом центре в Воскресенске, сообщили журналистам в пресс-службе
регионального главка СК.
"Задержаны трое подростков, подозреваемых в хулиганстве и разбойном нападении на двух 18-летних местных жителей (ч. 2 ст. 213 УК России ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 162 УК России ("Разбой"). Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК", — сказали в ведомстве.
По данным следствия, 9 января подростки ограбили двух молодых людей в ТЦ "Воскресенск". Угрожая ножом, они требовали от них 50 тысяч рублей. Денег у молодых людей не оказалось, тогда подростки забрали у них мобильные телефоны.
Днем ранее в том же торговом центре эта же компания избила посетителей.
Сейчас с задержанными работают следователи. Подростков проверят на причастность к аналогичным преступлениям.
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