https://ria.ru/20240220/mger-1928418814.html

Путин поприветствовал участников съезда "Молодой гвардии Единой России"

Путин поприветствовал участников съезда "Молодой гвардии Единой России" - РИА Новости, 20.02.2024

Путин поприветствовал участников съезда "Молодой гвардии Единой России"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XI Съезда "Молодой гвардии Единой России", отметив, что многие молодогвардейцы плечом к плечу с... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:04

2024-02-20T12:04

2024-02-20T12:04

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XI Съезда "Молодой гвардии Единой России", отметив, что многие молодогвардейцы плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются с неонацистами, защищают родину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. XI Съезд Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" будет проводиться 20 февраля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии XI съезда Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России". За прошедшее время "Молодая гвардия" заслужила высокий авторитет, зарекомендовала себя как реальная, действенная сила, способная добиваться решения важных, насущных для людей проблем, ключевых задач развития страны. Ваши патриотические, волонтёрские, социальные, благотворительные проекты неизменно пользуются широкой общественной поддержкой, приносят ощутимые, конкретные результаты", - говорится в телеграмме. Сегодня, продолжил Путин, в условиях серьёзных вызовов исключительно востребована ответственная гражданская позиция и самоотверженная помощь, которую молодогвардейцы оказывают участникам специальной военной операции, жителям новых регионов. "Знаю, что многие молодогвардейцы мужественно, плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются с неонацистами, защищают Россию. Прошу передать им самые добрые пожелания", - добавил Путин. Президент выразил уверенность, что нынешний съезд пройдёт в атмосфере единодушия и взаимопонимания, а прозвучавшие на нём предложения обязательно воплотятся в жизнь.

https://ria.ru/20231116/medvedev-1909870427.html

https://ria.ru/20230822/mariupol-1891479040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, молодая гвардия единой россии, единая россия, ситуация в днр и лнр