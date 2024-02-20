https://ria.ru/20240220/mask-1928387421.html

Маск одним словом высказался о будущем Украины

Маск одним словом высказался о будущем Украины - РИА Новости, 20.02.2024

Маск одним словом высказался о будущем Украины

Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с тем, что Украина готова пойти на все для получения 61 миллиарда долларов от США, и что пришло время... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:59

2024-02-20T09:59

2024-02-20T16:52

в мире

украина

сша

илон маск

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с тем, что Украина готова пойти на все для получения 61 миллиарда долларов от США, и что пришло время начать говорить о мире.Так бизнесмен отреагировал на посты миллиардера Дэвида Сакса и других участников дискуссии."Да", — написал предприниматель.Американский бизнесмен часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что президент России Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.

https://ria.ru/20240218/mask-1928046710.html

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в мире, украина, сша, илон маск, владимир путин