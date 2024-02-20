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Маск одним словом высказался о будущем Украины - РИА Новости, 20.02.2024
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09:59 20.02.2024 (обновлено: 16:52 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/mask-1928387421.html
Маск одним словом высказался о будущем Украины
Маск одним словом высказался о будущем Украины - РИА Новости, 20.02.2024
Маск одним словом высказался о будущем Украины
Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с тем, что Украина готова пойти на все для получения 61 миллиарда долларов от США, и что пришло время... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:59
2024-02-20T16:52
в мире
украина
сша
илон маск
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с тем, что Украина готова пойти на все для получения 61 миллиарда долларов от США, и что пришло время начать говорить о мире.Так бизнесмен отреагировал на посты миллиардера Дэвида Сакса и других участников дискуссии."Да", — написал предприниматель.Американский бизнесмен часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что президент России Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
https://ria.ru/20240218/mask-1928046710.html
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в мире, украина, сша, илон маск, владимир путин
В мире, Украина, США, Илон Маск, Владимир Путин
Маск одним словом высказался о будущем Украины

Маск: пора прекратить финансировать Украину и начать мирные переговоры

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с тем, что Украина готова пойти на все для получения 61 миллиарда долларов от США, и что пришло время начать говорить о мире.
Так бизнесмен отреагировал на посты миллиардера Дэвида Сакса и других участников дискуссии.
"Да", — написал предприниматель.
Американский бизнесмен часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что президент России Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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В миреУкраинаСШАИлон МаскВладимир Путин
 
 
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