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Маск одним словом высказался о будущем Украины
Маск одним словом высказался о будущем Украины - РИА Новости, 20.02.2024
Маск одним словом высказался о будущем Украины
Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с тем, что Украина готова пойти на все для получения 61 миллиарда долларов от США, и что пришло время... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:59
2024-02-20T09:59
2024-02-20T16:52
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился в X с тем, что Украина готова пойти на все для получения 61 миллиарда долларов от США, и что пришло время начать говорить о мире.Так бизнесмен отреагировал на посты миллиардера Дэвида Сакса и других участников дискуссии."Да", — написал предприниматель.Американский бизнесмен часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что президент России Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
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в мире, украина, сша, илон маск, владимир путин
В мире, Украина, США, Илон Маск, Владимир Путин
Маск одним словом высказался о будущем Украины
Маск: пора прекратить финансировать Украину и начать мирные переговоры