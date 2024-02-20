https://ria.ru/20240220/lvova-belova-1927348781.html

Мария Львова-Белова: Достоевский помогает мне решать важные рабочие вопросы

Мария Львова-Белова: Достоевский помогает мне решать важные рабочие вопросы - РИА Новости, 20.02.2024

Мария Львова-Белова: Достоевский помогает мне решать важные рабочие вопросы

У Марии Львовой-Беловой, уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, очень жесткий рабочий график. Читать книжки удается только по... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:24

2024-02-20T10:24

2024-02-20T10:31

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У Марии Львовой-Беловой, уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, очень жесткий рабочий график. Читать книжки удается только по ночам или в командировках. О русской классике, любимых литературных героях, домашней библиотеке и отношению к нон-фикшн с Марией Алексеевной беседовал Максим Шарапов.– Мария Алексеевна, у вас плотный рабочий график. Хватает ли времени на чтение книг?– К сожалению, времени на это становится все меньше. Удается почитать в ночи – для меня это личное время, для себя, когда понимаю, что могу узнать что-то новое, расширить свой кругозор, познакомиться с авторами и произведениями, которых еще не читала или они были не столь актуальны, как сегодня.– В каком формате вы предпочитаете читать – в бумажном или электронном? Или, может быть, чаще слушаете аудиокниги?– Не люблю электронные книги. Мне хочется листать страницы – в этом есть особый шарм, и это мне намного ближе.Нравятся и аудиокниги: регулярно их скачиваю и часто слушаю. Особенно выручают в командировках, когда долгие перелеты или переезды. Благодаря аудиокнигам провожу это время с пользой. В последнюю рабочую поездку слушала "Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря" Чичагова. Интересно!– А что сейчас читаете? И какие у вас любимые писатели?– Сейчас перечитываю "Бесов" Достоевского – он мой любимый автор. Прочитала его практически полностью, включая короткие рассказы, заметки, неоконченные произведения, например, "Неточку Незванову". И самое интересное, что в разные периоды жизни, в разном возрасте, Достоевский читается по-разному. Когда читаешь в подростковом возрасте, то улавливаешь одни мысли. Сейчас, на руководящей позиции, сталкиваюсь с серьезными вопросами и проблемами, и, как ни странно, Достоевский часто дает ответы на то, каким образом нужно действовать в той или иной ситуации. Собственно, "Бесы" перечитываю уже в третий раз и каждый раз открываю что-то новое.– А какие литературные герои ближе всего?– Братья Карамазовы. Алеша Карамазов.– Помните свою первую самостоятельно прочитанную книгу?– Конечно! "Мама, папа, восемь детей и грузовик" Анне-Катрине Вестли. Эта книга, которая произвела на меня неизгладимое впечатление! Иду с ней по жизни. Это история многодетной семьи, у них было восемь детей. Они очень бедно жили, папа был водителем. Книга о том, каким образом им удавалось воспитывать детей, не имея практически, в нашем современном понимании, никаких ресурсов, живя в однокомнатной квартире и создавая атмосферу тепла, принятия, доброго отношения между братьями и сестрами, между родителями, между всеми членами семьи. Эту повесть я потом перечитывала и своим детям.– Есть ли у вас домашняя библиотека? Сколько в ней томов?– Мы несколько раз меняли место жительства, и у нас большое количество детей, а переезд – это всегда переполох, поэтому книги постепенно при переездах “терялись”, то есть оставались на прежнем месте. Сейчас в Москве с нами только маленькая часть библиотеки, основная осталась в Пензе.Библиотеку начали собирать мои родители. Еще в советское время они покупали собрания сочинений классиков, а мы с мужем это продолжили. Еще обогатили наш “книжный фонд” православными авторами, детской литературой – она в избытке есть у наших детей. Поэтому библиотека довольно объемная, но, к сожалению, пока не вся с нами. Надеемся, что как только мы здесь обживемся, привезем все остальное.– Как вы относитесь к популярному сегодня жанру нон-фикшн?– Если говорить о литературе по личностному развитию, то отношусь к ней довольно скептически. Понимаю, что у каждого человека свой опыт. Когда читаю книгу по саморазвитию или какими-то консультативным моментам, стараюсь взять для использования одну-две мысли. Но, как показывает практика, прочитанное не всегда дает тебе плюс в работе, и ты не внедряешь те решения и те предложения, которые автор рекомендует. Такие книги все равно нужно читать, пытаться найти для себя что-то близкое. Но как-то у меня с этим не очень складывается. Есть определенные авторы, у которых я что-то беру, причем они именно российские. Пробовала, например, читать американских бизнес-коучей и коучей, которые помогают налаживать процессы, но это не особо ложится на наши реалии.Когда-то впечатлилась книгой Нины Зверевой "Я говорю – меня слушают", и она сделала этого автора моим любимым. Читаю ее публикации о выступлениях, презентациях, самопрезентации. И что интересно, после прочтения первой книги у меня появилась мечта о том, чтобы лично поработать с Ниной. И когда я училась, будучи в президентском кадровом резерве, она была одним из наших лекторов. Я к ней подошла и сказала, что я ее поклонница, рассказала коротко о себе. Получается, книга повлекла желание познакомиться с автором, а потом судьба предоставила такую возможность и даже удалось вместе поработать. Это здорово!– Перечитываете ли вы понравившиеся книги? Что планируете перечитать в ближайшее время?– Люблю очень Тургенева, Куприна, Чехова, то есть “специализируюсь” на русской классике. Мне это очень близко.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, россия, мария львова-белова, книги