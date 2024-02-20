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Фармацевты в ПМР пожаловались на блокировку импорта лекарств Кишиневом - РИА Новости, 20.02.2024
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17:29 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/lekarstva-1928532370.html
Фармацевты в ПМР пожаловались на блокировку импорта лекарств Кишиневом
Фармацевты в ПМР пожаловались на блокировку импорта лекарств Кишиневом - РИА Новости, 20.02.2024
Фармацевты в ПМР пожаловались на блокировку импорта лекарств Кишиневом
Молдавия блокирует импорт медицинских препаратов для лечебных учреждений Приднестровья, заявил РИА Новости председатель ассоциации фармацевтов непризнанной... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:29
2024-02-20T17:29
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ТИРАСПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Молдавия блокирует импорт медицинских препаратов для лечебных учреждений Приднестровья, заявил РИА Новости председатель ассоциации фармацевтов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валериан Тулгара. "В прошлом году в Кишиневе авторизации на импорт выдавали без проблем, несмотря на то, зарегистрирован у них тот или иной медпрепарат в госрегистре или нет. А в этом году с 1 января - жесткие правила. Авторизации на импорт выдаются только на зарегистрированные медикаменты. То есть только на те, которые входят в их государственные регистр", - сказал Тулгара. Он обратил внимание на то, что в Тирасполе и Кишиневе разные госрегистры медикаментов. В Приднестровье в лечебных учреждениях в основном используют медикаменты из России, Белоруссии, c Украины и из других стран, которые не входят в госрегистр Молдавии. "(В Кишиневе) заняли такую жесткую позицию - не хотят слушать, что лечебные учреждения остаются без медикаментов. Нечем будет скоро лечить такие серьезные заболевания, как сахарный диабет, туберкулез и другие", - отметил Тулгара. По его словам, сейчас фармацевты доводят эти проблемы до сведения МИД Приднестровья. Кроме того, постоянно запрашивают внеплановые встречи с представителями Молдавии, но на них из Кишинева пока никто не соглашается. "Будем еще отправлять материалы во все международные организации… Всё пока очень сложно. Все медикаменты, которые прибывают, выгружаются на складах временного хранения в Кишиневе и находятся пока там", - добавил Тулгара. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240207/moldaviya-1926038268.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь
Фармацевты в ПМР пожаловались на блокировку импорта лекарств Кишиневом

Фармацевты: Кишинев блокирует импорт медпрепаратов для лечебных учреждений в ПМР

© РИА Новости / Александр ГальперинПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Производство лекарственных препаратов . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Молдавия блокирует импорт медицинских препаратов для лечебных учреждений Приднестровья, заявил РИА Новости председатель ассоциации фармацевтов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валериан Тулгара.
"В прошлом году в Кишиневе авторизации на импорт выдавали без проблем, несмотря на то, зарегистрирован у них тот или иной медпрепарат в госрегистре или нет. А в этом году с 1 января - жесткие правила. Авторизации на импорт выдаются только на зарегистрированные медикаменты. То есть только на те, которые входят в их государственные регистр", - сказал Тулгара.
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Он обратил внимание на то, что в Тирасполе и Кишиневе разные госрегистры медикаментов. В Приднестровье в лечебных учреждениях в основном используют медикаменты из России, Белоруссии, c Украины и из других стран, которые не входят в госрегистр Молдавии. "(В Кишиневе) заняли такую жесткую позицию - не хотят слушать, что лечебные учреждения остаются без медикаментов. Нечем будет скоро лечить такие серьезные заболевания, как сахарный диабет, туберкулез и другие", - отметил Тулгара.
По его словам, сейчас фармацевты доводят эти проблемы до сведения МИД Приднестровья. Кроме того, постоянно запрашивают внеплановые встречи с представителями Молдавии, но на них из Кишинева пока никто не соглашается. "Будем еще отправлять материалы во все международные организации… Всё пока очень сложно. Все медикаменты, которые прибывают, выгружаются на складах временного хранения в Кишиневе и находятся пока там", - добавил Тулгара.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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