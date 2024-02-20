https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928407090.html

Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова

Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 20.02.2024

Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал смерть в Испании перебежчика Максима Кузьминова словами "о покойнике или хорошо, или... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:20

2024-02-20T11:20

2024-02-20T11:26

испания

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сергей нарышкин

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928401449_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_de61fc21bd2a2e90db23c993ba6654da.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал смерть в Испании перебежчика Максима Кузьминова словами "о покойнике или хорошо, или ничего"."В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин журналистам во вторник.В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html

испания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

испания, безопасность, украина, сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)