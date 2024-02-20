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Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 20.02.2024 (обновлено: 11:26 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928407090.html
Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова
Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 20.02.2024
Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал смерть в Испании перебежчика Максима Кузьминова словами "о покойнике или хорошо, или... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:20
2024-02-20T11:26
испания
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сергей нарышкин
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал смерть в Испании перебежчика Максима Кузьминова словами "о покойнике или хорошо, или ничего"."В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин журналистам во вторник.В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
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испания, безопасность, украина, сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Испания, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Сергей Нарышкин, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин прокомментировал гибель в Испании перебежчика Кузьминова

Нарышкин: Кузьминов стал моральным трупом, когда только запланировал побег

© Фото из соцсетейМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов
© Фото из соцсетей
Максим Кузьминов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал смерть в Испании перебежчика Максима Кузьминова словами "о покойнике или хорошо, или ничего".
"В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин журналистам во вторник.
В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.
Украинские СМИ и телеграм-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова
19 февраля, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеИспанияБезопасностьУкраинаСергей НарышкинРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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