https://ria.ru/20240220/krasnodar-1928594118.html

Жители Краснодара пожаловались на шум котельной

Жители Краснодара пожаловались на шум котельной - РИА Новости, 20.02.2024

Жители Краснодара пожаловались на шум котельной

Жители Краснодара обратились в Народный фронт с жалобами на котельную под окнами дома, от громких звуков ее работы днем и ночью страдают примерно 500 жильцов,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:54

2024-02-20T21:54

2024-02-20T21:54

происшествия

жкх

краснодар

октябрьский

общество

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КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Жители Краснодара обратились в Народный фронт с жалобами на котельную под окнами дома, от громких звуков ее работы днем и ночью страдают примерно 500 жильцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения общественного движения. "В центре города на улице Октябрьской у людей возле дома котельная. Очень близко и шумно 24/7, даже когда мы записывали видео, этот шум очень мешал. Котельная начала так активно работать в январе этого года. Поблизости проживает около 500 человек", - рассказали в пресс-службе. Один из жильцов, обратившийся в Народный фронт, попросил осветить ситуацию. Представители общественного движения будут искать пути разрешения, в том числе планируют обратиться к городским властям за помощью.

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происшествия, жкх, краснодар, октябрьский, общество