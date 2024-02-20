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Минобороны раскрыло детали подготовки ВСУ к контрнаступлению - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/kontrnastuplenie-1928562198.html
Минобороны раскрыло детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
Минобороны раскрыло детали подготовки ВСУ к контрнаступлению - РИА Новости, 20.02.2024
Минобороны раскрыло детали подготовки ВСУ к контрнаступлению
Украинское командование планировало задействовать до 160 тысяч военнослужащих, 800 танков и 150 самолётов и вертолётов во время контрнаступления, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:38
2024-02-20T19:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Украинское командование планировало задействовать до 160 тысяч военнослужащих, 800 танков и 150 самолётов и вертолётов во время контрнаступления, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Под словом "серьёзное" (контрнаступление - ред.) мы понимаем, когда это не 100, не 200 человек, когда готовилась группировка почти 160 тысяч, а если быть точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве, 800 танков, почти 150 авиационных средств – самолётов и вертолётов, более 2,5 тысяч единиц бронетехники", — сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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безопасность, россия, киев, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Минобороны раскрыло детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

Шойгу: Киев готовил до 160 тысяч военных и 800 танков для контрнаступления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Украинское командование планировало задействовать до 160 тысяч военнослужащих, 800 танков и 150 самолётов и вертолётов во время контрнаступления, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Под словом "серьёзное" (контрнаступление - ред.) мы понимаем, когда это не 100, не 200 человек, когда готовилась группировка почти 160 тысяч, а если быть точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве, 800 танков, почти 150 авиационных средств – самолётов и вертолётов, более 2,5 тысяч единиц бронетехники", — сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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