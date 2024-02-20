https://ria.ru/20240220/kontrnastuplenie-1928562198.html

Минобороны раскрыло детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

Минобороны раскрыло детали подготовки ВСУ к контрнаступлению - РИА Новости, 20.02.2024

Минобороны раскрыло детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

Украинское командование планировало задействовать до 160 тысяч военнослужащих, 800 танков и 150 самолётов и вертолётов во время контрнаступления, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:38

2024-02-20T19:38

2024-02-20T19:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Украинское командование планировало задействовать до 160 тысяч военнослужащих, 800 танков и 150 самолётов и вертолётов во время контрнаступления, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Под словом "серьёзное" (контрнаступление - ред.) мы понимаем, когда это не 100, не 200 человек, когда готовилась группировка почти 160 тысяч, а если быть точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве, 800 танков, почти 150 авиационных средств – самолётов и вертолётов, более 2,5 тысяч единиц бронетехники", — сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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безопасность, россия, киев, сергей шойгу, владимир путин