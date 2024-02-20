https://ria.ru/20240220/khusity-1928602569.html

Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов

Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов - РИА Новости, 20.02.2024

Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило во вторник о трех новых операциях в Красном и Аравийском морях против судов США и Израиля. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:58

2024-02-20T22:58

2024-02-20T22:58

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военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 20 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило во вторник о трех новых операциях в Красном и Аравийском морях против судов США и Израиля. "Военно-морские силы Йемена с помощью беспилотников осуществили операции против вражеских кораблей США в Красном и Аравийском морях и атаковали противокорабельными ракетами в Аденском заливе израильское судно MSC Silver. Также военно-воздушные силы Йемена поразили беспилотниками цели в Умм эр-Рашраш (Эйлате - ред.) на юге оккупированной Палестины", - заявил в ежедневном отчёте об операциях в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа. Он подчеркнул, что эти операции являются ответом на агрессию Израиля против палестинцев в секторе Газа и американо-британские атаки на йеменскую территорию. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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в мире, йемен, сша, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене