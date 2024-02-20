Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/khusity-1928602569.html
Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов
Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов - РИА Новости, 20.02.2024
Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило во вторник о трех новых операциях в Красном и Аравийском морях против судов США и Израиля. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:58
2024-02-20T22:58
в мире
йемен
сша
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145508/83/1455088312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9610a8a177757f530f8e8f0ee3725c4e.jpg
ДОХА, 20 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило во вторник о трех новых операциях в Красном и Аравийском морях против судов США и Израиля. "Военно-морские силы Йемена с помощью беспилотников осуществили операции против вражеских кораблей США в Красном и Аравийском морях и атаковали противокорабельными ракетами в Аденском заливе израильское судно MSC Silver. Также военно-воздушные силы Йемена поразили беспилотниками цели в Умм эр-Рашраш (Эйлате - ред.) на юге оккупированной Палестины", - заявил в ежедневном отчёте об операциях в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа. Он подчеркнул, что эти операции являются ответом на агрессию Израиля против палестинцев в секторе Газа и американо-британские атаки на йеменскую территорию. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
йемен
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145508/83/1455088312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14889200a99734b91b95723c3b166c4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сша, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили о новых операциях против американских и израильских судов

Хуситы в Йемене заявили о трех новых операциях против судов США и Израиля

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Красное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 20 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" заявило во вторник о трех новых операциях в Красном и Аравийском морях против судов США и Израиля.
"Военно-морские силы Йемена с помощью беспилотников осуществили операции против вражеских кораблей США в Красном и Аравийском морях и атаковали противокорабельными ракетами в Аденском заливе израильское судно MSC Silver. Также военно-воздушные силы Йемена поразили беспилотниками цели в Умм эр-Рашраш (Эйлате - ред.) на юге оккупированной Палестины", - заявил в ежедневном отчёте об операциях в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель "Ансар Алла" Яхья Сариа.
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Штатах вырабатывают план капитуляции
19 февраля, 08:00
Он подчеркнул, что эти операции являются ответом на агрессию Израиля против палестинцев в секторе Газа и американо-британские атаки на йеменскую территорию.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
1 февраля, 08:00
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
 
В миреЙеменСШАИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала