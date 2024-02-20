https://ria.ru/20240220/khimoruzhie-1928589549.html

Россия постоянно сообщает ОЗХО о нарушениях Украиной конвенции о химоружии

Россия постоянно сообщает ОЗХО о нарушениях Украиной конвенции о химоружии - РИА Новости, 20.02.2024

Россия постоянно сообщает ОЗХО о нарушениях Украиной конвенции о химоружии

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) регулярно информирует организацию о случаях нарушения Украиной обязательств по... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:30

2024-02-20T21:30

2024-02-20T21:30

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ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) регулярно информирует организацию о случаях нарушения Украиной обязательств по конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), сообщил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что ВСУ при пособничестве стран Запада используют против российской армии запрещенные химикаты. "Такая работа ведется на системной основе. Постпредство России при ОЗХО регулярно информирует Техсекретариат Организации и государства-участники КЗХО о случаях нарушения Киевом своих обязательств по Конвенции. Эти данные базируются на собранных Минобороны России сведениях непосредственно на линии боевого соприкосновения", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о том, планирует ли РФ возобновлять запросы в ОЗХО по случаям применения Украиной химоружия. По словам постпреда, развернутые в районе СВО российские стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. "Возможности российских войск РХБ защиты позволяют рассчитывать на то, что мы сможем представить убедительные доказательства государствам-участникам. Поэтому нашим оппонентам на гаагской площадке будет весьма затруднительно действовать в привычной им манере, а именно манипулировать фактами и заниматься различного рода подтасовками", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240219/oruzhie-1928250997.html

https://ria.ru/20240220/gavrilov-1928464045.html

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в мире, россия, украина, нидерланды, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины