https://ria.ru/20240220/khakery-1928363636.html

На Западе сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit, пишут СМИ

На Западе сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024

На Западе сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit, пишут СМИ

Правоохранители США и Великобритании сообщили, что разрушили инфраструктуру хакерской группировки LockBit, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T04:06

2024-02-20T04:06

2024-02-20T04:06

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители США и Великобритании сообщили, что разрушили инфраструктуру хакерской группировки LockBit, пишет агентство Bloomberg. "Международная коалиция правоохранителей, включающая в себя ФБР и агентство по борьбе с преступностью Великобритании, сообщила, что им удалось прекратить деятельность одной из плодовитых хакерских групп всех времен LockBit", - сообщает агентство. Как говорится в сообщении, правоохранители 11 стран отчитались о закрытии веб-сайтов, которые хакеры использовали для платежей с помощью программ-вымогателей, конфискованы 11 тысяч доменов. В сообщении отмечается, что операция разрушила инфраструктуру хакеров. О проведении каких-либо арестов не сообщается.

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в мире, великобритания, сша, фбр, технологии