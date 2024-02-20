https://ria.ru/20240220/khakery-1928363636.html
На Западе сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit, пишут СМИ
На Западе сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
На Западе сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit, пишут СМИ
Правоохранители США и Великобритании сообщили, что разрушили инфраструктуру хакерской группировки LockBit, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T04:06
2024-02-20T04:06
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители США и Великобритании сообщили, что разрушили инфраструктуру хакерской группировки LockBit, пишет агентство Bloomberg. "Международная коалиция правоохранителей, включающая в себя ФБР и агентство по борьбе с преступностью Великобритании, сообщила, что им удалось прекратить деятельность одной из плодовитых хакерских групп всех времен LockBit", - сообщает агентство. Как говорится в сообщении, правоохранители 11 стран отчитались о закрытии веб-сайтов, которые хакеры использовали для платежей с помощью программ-вымогателей, конфискованы 11 тысяч доменов. В сообщении отмечается, что операция разрушила инфраструктуру хакеров. О проведении каких-либо арестов не сообщается.
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В мире, Великобритания, США, ФБР, Технологии
На Западе сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit, пишут СМИ
Bloomberg: в США и Британии сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit