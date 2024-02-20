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Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля - РИА Новости, 20.02.2024
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20:58 20.02.2024 (обновлено: 21:02 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/gulyaev-1928583430.html
Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля
Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля - РИА Новости, 20.02.2024
Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля
Правительство России освободило Дениса Гуляева от должности заместителя руководителя Росалкогольтабакконтроля, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:58
2024-02-20T21:02
политика
россия
псковская область
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство России освободило Дениса Гуляева от должности заместителя руководителя Росалкогольтабакконтроля, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "Освободить Гуляева Дениса Рафисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по его просьбе", - говорится в документе. Гуляев был назначен заместителем руководителя Росалкогольтабакконтроля в феврале 2022 года. До этого он работал руководителем аппарата администрации Псковской области.
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политика, россия, псковская область
Политика, Россия, Псковская область
Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля

Правительство сняло Гуляева с поста замруководителя Росалкогольтабакконтроля

© Фото : Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынкамиЭкс-уководитель Росалкогольтабакконтроля Денис Гуляев
Экс-уководитель Росалкогольтабакконтроля Денис Гуляев - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками
Экс-уководитель Росалкогольтабакконтроля Денис Гуляев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство России освободило Дениса Гуляева от должности заместителя руководителя Росалкогольтабакконтроля, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Освободить Гуляева Дениса Рафисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по его просьбе", - говорится в документе.
Гуляев был назначен заместителем руководителя Росалкогольтабакконтроля в феврале 2022 года. До этого он работал руководителем аппарата администрации Псковской области.
 
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