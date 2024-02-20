https://ria.ru/20240220/gulyaev-1928583430.html
Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля
Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля - РИА Новости, 20.02.2024
Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля
Правительство России освободило Дениса Гуляева от должности заместителя руководителя Росалкогольтабакконтроля, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:58
2024-02-20T20:58
2024-02-20T21:02
политика
россия
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928583732_0:31:770:464_1920x0_80_0_0_c2752c44b39efea199c3c1b750eb8a5c.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство России освободило Дениса Гуляева от должности заместителя руководителя Росалкогольтабакконтроля, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "Освободить Гуляева Дениса Рафисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по его просьбе", - говорится в документе. Гуляев был назначен заместителем руководителя Росалкогольтабакконтроля в феврале 2022 года. До этого он работал руководителем аппарата администрации Псковской области.
россия
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928583732_1:0:770:577_1920x0_80_0_0_e150da2f04a578dc99bfe8d8fbd2cf28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, псковская область
Политика, Россия, Псковская область
Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля
Правительство сняло Гуляева с поста замруководителя Росалкогольтабакконтроля