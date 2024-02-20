https://ria.ru/20240220/gulyaev-1928583430.html

Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля

Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля - РИА Новости, 20.02.2024

Гуляева освободили от должности замруководителя Росалкогольтабакконтроля

Правительство России освободило Дениса Гуляева от должности заместителя руководителя Росалкогольтабакконтроля, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:58

2024-02-20T20:58

2024-02-20T21:02

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство России освободило Дениса Гуляева от должности заместителя руководителя Росалкогольтабакконтроля, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "Освободить Гуляева Дениса Рафисовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по его просьбе", - говорится в документе. Гуляев был назначен заместителем руководителя Росалкогольтабакконтроля в феврале 2022 года. До этого он работал руководителем аппарата администрации Псковской области.

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политика, россия, псковская область