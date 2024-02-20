https://ria.ru/20240220/gosizmena-1928442256.html

Офицера запаса приговорили в Москве к 18 годам за госизмену

Офицера запаса приговорили в Москве к 18 годам за госизмену - РИА Новости, 20.02.2024

Офицера запаса приговорили в Москве к 18 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии полковника запаса по фамилии Кондрацкий по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:14

2024-02-20T13:14

2024-02-20T13:14

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии полковника запаса по фамилии Кондрацкий по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Подробности дела не разглашаются из-за секретности."Кондрацкому И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года. Также Кондрацкий лишен воинского звания "полковник запаса", - рассказал собеседник агентства.Об аресте отставника стало известно в конце августа 2022 года, тогда в Лефортовский суд поступило ходатайство о продлении Кондрацкому срока содержания под стражей. Статья УК "Государственная измена" предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

https://ria.ru/20230505/gosizmena-1869897060.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский городской суд