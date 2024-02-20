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Офицера запаса приговорили в Москве к 18 годам за госизмену - РИА Новости, 20.02.2024
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13:14 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/gosizmena-1928442256.html
Офицера запаса приговорили в Москве к 18 годам за госизмену
Офицера запаса приговорили в Москве к 18 годам за госизмену - РИА Новости, 20.02.2024
Офицера запаса приговорили в Москве к 18 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии полковника запаса по фамилии Кондрацкий по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:14
2024-02-20T13:14
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии полковника запаса по фамилии Кондрацкий по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Подробности дела не разглашаются из-за секретности."Кондрацкому И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года. Также Кондрацкий лишен воинского звания "полковник запаса", - рассказал собеседник агентства.Об аресте отставника стало известно в конце августа 2022 года, тогда в Лефортовский суд поступило ходатайство о продлении Кондрацкому срока содержания под стражей. Статья УК "Государственная измена" предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Офицера запаса приговорили в Москве к 18 годам за госизмену

Суд в Москве приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам за госизмену

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии полковника запаса по фамилии Кондрацкий по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Подробности дела не разглашаются из-за секретности.
"Кондрацкому И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года. Также Кондрацкий лишен воинского звания "полковник запаса", - рассказал собеседник агентства.
Об аресте отставника стало известно в конце августа 2022 года, тогда в Лефортовский суд поступило ходатайство о продлении Кондрацкому срока содержания под стражей. Статья УК "Государственная измена" предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
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