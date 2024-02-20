https://ria.ru/20240220/forum-1928500326.html

Бизнесмены и представители государства найдут "Пути развития в новом мире"

Бизнесмены и представители государства найдут "Пути развития в новом мире" - РИА Новости, 20.02.2024

Бизнесмены и представители государства найдут "Пути развития в новом мире"

Новые стратегии, ключевые риски, изменения лидеров и советов директоров в связи с новыми вызовами обсудят 28 февраля на XIII Всероссийском форуме по... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:32

2024-02-20T15:32

2024-02-20T15:33

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российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Новые стратегии, ключевые риски, изменения лидеров и советов директоров в связи с новыми вызовами обсудят 28 февраля на XIII Всероссийском форуме по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире", сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных директоров (АНД). Организаторами мероприятия выступили АНД и Российский союз промышленников и предпринимателей. Форум объединит на площадке более 500 бизнесменов, членов советов директоров и топ-менеджеров ведущих российских компаний, а также представителей государства. Его ключевая задача – предоставить директорам и собственникам набор инструментов и методик для лучшего понимания современной бизнес-среды, реализации новых возможностей и внедрения работающих решений, говорится в сообщении. Также в рамках мероприятия будет вручена XVIII Национальная премия "Директор года" за выдающиеся достижения в управлении и стратегии, включающая восемь номинаций и наград. Премия учреждена в 2006 году и призвана отметить личный вклад директоров в развитие и продвижение высоких стандартов корпоративного управления в России.

https://ria.ru/20240205/professionalitet-1925434938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, российский союз промышленников и предпринимателей, технологии, бизнес, предприниматели