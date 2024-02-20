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Бизнесмены и представители государства найдут "Пути развития в новом мире" - РИА Новости, 20.02.2024
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15:32 20.02.2024 (обновлено: 15:33 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/forum-1928500326.html
Бизнесмены и представители государства найдут "Пути развития в новом мире"
Бизнесмены и представители государства найдут "Пути развития в новом мире" - РИА Новости, 20.02.2024
Бизнесмены и представители государства найдут "Пути развития в новом мире"
Новые стратегии, ключевые риски, изменения лидеров и советов директоров в связи с новыми вызовами обсудят 28 февраля на XIII Всероссийском форуме по... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:32
2024-02-20T15:33
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
технологии
бизнес
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Новые стратегии, ключевые риски, изменения лидеров и советов директоров в связи с новыми вызовами обсудят 28 февраля на XIII Всероссийском форуме по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире", сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных директоров (АНД). Организаторами мероприятия выступили АНД и Российский союз промышленников и предпринимателей. Форум объединит на площадке более 500 бизнесменов, членов советов директоров и топ-менеджеров ведущих российских компаний, а также представителей государства. Его ключевая задача – предоставить директорам и собственникам набор инструментов и методик для лучшего понимания современной бизнес-среды, реализации новых возможностей и внедрения работающих решений, говорится в сообщении. Также в рамках мероприятия будет вручена XVIII Национальная премия "Директор года" за выдающиеся достижения в управлении и стратегии, включающая восемь номинаций и наград. Премия учреждена в 2006 году и призвана отметить личный вклад директоров в развитие и продвижение высоких стандартов корпоративного управления в России.
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, технологии, бизнес, предприниматели
Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Технологии, Бизнес, Предприниматели

Бизнесмены и представители государства найдут "Пути развития в новом мире"

© Фото пресс-службы АНДXIII Всероссийский форум по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире"
XIII Всероссийский форум по корпоративному управлению Пути развития в новом мире
© Фото пресс-службы АНД
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Новые стратегии, ключевые риски, изменения лидеров и советов директоров в связи с новыми вызовами обсудят 28 февраля на XIII Всероссийском форуме по корпоративному управлению "Пути развития в новом мире", сообщает пресс-служба Ассоциации профессиональных директоров (АНД).
Организаторами мероприятия выступили АНД и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Форум объединит на площадке более 500 бизнесменов, членов советов директоров и топ-менеджеров ведущих российских компаний, а также представителей государства. Его ключевая задача – предоставить директорам и собственникам набор инструментов и методик для лучшего понимания современной бизнес-среды, реализации новых возможностей и внедрения работающих решений, говорится в сообщении.
Также в рамках мероприятия будет вручена XVIII Национальная премия "Директор года" за выдающиеся достижения в управлении и стратегии, включающая восемь номинаций и наград. Премия учреждена в 2006 году и призвана отметить личный вклад директоров в развитие и продвижение высоких стандартов корпоративного управления в России.
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