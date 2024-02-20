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Самый большой пряник в России изготовят на фестивале "Русская тройка" - РИА Новости, 20.02.2024
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Вологодская область
 
18:39 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/festival-1928550792.html
Самый большой пряник в России изготовят на фестивале "Русская тройка"
Самый большой пряник в России изготовят на фестивале "Русская тройка" - РИА Новости, 20.02.2024
Самый большой пряник в России изготовят на фестивале "Русская тройка"
Гигантский пряник в форме подковы испекут в Вологодской области для фестиваля "Русская Тройка", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:39
2024-02-20T18:39
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гигантский пряник в форме подковы испекут в Вологодской области для фестиваля "Русская Тройка", сообщает пресс-служба регионального правительства. "На фестивале "Русская тройка" изготовят самый большой пряник в России в форме подковы. Его размер составит 3,5 на 4 метра, а вес порядка 200 килограммов. Для того, чтобы зафиксировать результат, подана заявка в книгу Рекордов России", - отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что работники одного из хлебокомбинатов выпекут составные части для будущего пряника и объединят их в подкову. Также на ней будет изображен логотип фестиваля. После того как рекорд России будет зафиксирован специалистами, пряником угостят всех желающих. Для гостей подготовят масштабную культурно-развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов страны и русскими военными забавами. Центральным событием фестиваля станет II этап чемпионата России по русским тройкам. За звание лучшего конного экипажа страны будут бороться тройки из Архангельской, Костромской, Владимирской областей и Краснодарского края, добавили в пресс-службе. Фестиваль "Русская Тройка" пройдет 2 марта в деревне Ерофейка в Вологодской области.
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георгий филимонов, продукты
Вологодская область, Георгий Филимонов, Продукты

Самый большой пряник в России изготовят на фестивале "Русская тройка"

© iStock.com / AzmanLЗамешивание теста
Замешивание теста - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© iStock.com / AzmanL
Замешивание теста
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гигантский пряник в форме подковы испекут в Вологодской области для фестиваля "Русская Тройка", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На фестивале "Русская тройка" изготовят самый большой пряник в России в форме подковы. Его размер составит 3,5 на 4 метра, а вес порядка 200 килограммов. Для того, чтобы зафиксировать результат, подана заявка в книгу Рекордов России", - отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
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Он добавил, что работники одного из хлебокомбинатов выпекут составные части для будущего пряника и объединят их в подкову. Также на ней будет изображен логотип фестиваля.
После того как рекорд России будет зафиксирован специалистами, пряником угостят всех желающих.
Для гостей подготовят масштабную культурно-развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов страны и русскими военными забавами. Центральным событием фестиваля станет II этап чемпионата России по русским тройкам. За звание лучшего конного экипажа страны будут бороться тройки из Архангельской, Костромской, Владимирской областей и Краснодарского края, добавили в пресс-службе.
Фестиваль "Русская Тройка" пройдет 2 марта в деревне Ерофейка в Вологодской области.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновПродукты
 
 
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