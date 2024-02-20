https://ria.ru/20240220/festival-1928550792.html

Самый большой пряник в России изготовят на фестивале "Русская тройка"

Самый большой пряник в России изготовят на фестивале "Русская тройка" - РИА Новости, 20.02.2024

Самый большой пряник в России изготовят на фестивале "Русская тройка"

Гигантский пряник в форме подковы испекут в Вологодской области для фестиваля "Русская Тройка", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:39

2024-02-20T18:39

2024-02-20T18:39

вологодская область

георгий филимонов

продукты

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гигантский пряник в форме подковы испекут в Вологодской области для фестиваля "Русская Тройка", сообщает пресс-служба регионального правительства. "На фестивале "Русская тройка" изготовят самый большой пряник в России в форме подковы. Его размер составит 3,5 на 4 метра, а вес порядка 200 килограммов. Для того, чтобы зафиксировать результат, подана заявка в книгу Рекордов России", - отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что работники одного из хлебокомбинатов выпекут составные части для будущего пряника и объединят их в подкову. Также на ней будет изображен логотип фестиваля. После того как рекорд России будет зафиксирован специалистами, пряником угостят всех желающих. Для гостей подготовят масштабную культурно-развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов страны и русскими военными забавами. Центральным событием фестиваля станет II этап чемпионата России по русским тройкам. За звание лучшего конного экипажа страны будут бороться тройки из Архангельской, Костромской, Владимирской областей и Краснодарского края, добавили в пресс-службе. Фестиваль "Русская Тройка" пройдет 2 марта в деревне Ерофейка в Вологодской области.

https://ria.ru/20231228/vologodchina-1918829465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, продукты