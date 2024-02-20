https://ria.ru/20240220/fermery-1928359551.html

Стало известно, как протесты польских фермеров подрывают торговлю Украины

Стало известно, как протесты польских фермеров подрывают торговлю Украины - РИА Новости, 20.02.2024

Стало известно, как протесты польских фермеров подрывают торговлю Украины

Забастовки польских фермеров угрожают половине годового товарооборота Украины и Евросоюза и более чем пятой части всей внешней торговли Киева, подсчитало РИА... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T02:04

2024-02-20T02:04

2024-02-20T02:06

украина

польша

киев

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Забастовки польских фермеров угрожают половине годового товарооборота Украины и Евросоюза и более чем пятой части всей внешней торговли Киева, подсчитало РИА Новости на основании данных украинской статслужбы. Ранее профсоюз работников сельского хозяйства Польши "Солидарность" сообщил, что 20 февраля будут заблокированы все пограничные переходы с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Также планировался "Марш на Варшаву", однако вчера (19 февраля) он был отложен на неделю. Так, по итогам 2023 года объем товарооборота Украины и других стран составил 146,3 миллиона тонн, из которых 27,3 миллиона тонн пришлось на импорт, а 119,1 миллиона - на экспорт. Торговля с ЕС при этом составила 64,13 миллиона тонн, их которых 32,52 миллиона пришлись на Польшу. Таким образом, в торговле Украины с Евросоюзом в физическом выражении Польша занимает почти 51%, а во всей торговле Украины на нее приходится больше 22%. Кроме того, по данным европейской статслужбы, общий объем торговли ЕС с Украиной в денежном выражении составляет 62 миллиарда евро, из которых больше четверти (16 миллиардов евро) приходится на Польшу. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240219/praga-1928311185.html

https://ria.ru/20240219/fermery-1928257626.html

украина

польша

киев

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украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире