https://ria.ru/20240220/delo-1928363904.html

Верховный суд перенес на март дело экс-депутата Самсонова

Верховный суд перенес на март дело экс-депутата Самсонова - РИА Новости, 20.02.2024

Верховный суд перенес на март дело экс-депутата Самсонова

Верховный суд РФ перенес на 5 марта рассмотрение жалобы на решение Девятого кассационного суда, который отменил решение Приморского краевого суда об отмене... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T04:11

2024-02-20T04:11

2024-02-20T04:11

происшествия

владивосток

россия

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ перенес на 5 марта рассмотрение жалобы на решение Девятого кассационного суда, который отменил решение Приморского краевого суда об отмене приговора экс-депутату регионального заксобрания Артему Самсонову по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля 2023 года отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. Приморский краевой суд 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд принял жалобу на решение Девятого кассационного суда и назначил слушание на 21 февраля. "Заседание перенесли на 5 марта", - сказала Касилова. По ее словам, в феврале защита Самсонова также направляла дополнения к жалобе. Суд из всех жалоб принял только ту, где поставлен вопрос о правомерности решения Девятого касссационного суда, которым один судья отменил решение тройки судей краевого суда, отметила собеседница. "Поэтому мы подали дополнения к жалобе, где указали о фундаментальных нарушениях в деле. Это право на защиту: отвод адвоката, недопуск общественных защитников; нарушение принципа гласности: председатель суда дал распоряжение никого не пускать на оглашение приговора, который должен был провозглашаться открыто; оглашение показаний потерпевшего без возможности задать потерпевшему вопросы", - добавил Касилова. Она уточнила, что 5 марта суд даст оценку правомерности Девятой кассации, которая состоялась в составе одного судьи. "Станет ли суд оценивать иные доводы, не известно. Может ограничиться только одним про законность или незаконность состава Девятого кассационного суда", - добавила адвокат. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Полномочия депутата в заксобрании Приморья прекращены осенью 2023 года.

https://ria.ru/20231010/mandat-1901644352.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)