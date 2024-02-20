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В Челябинске рухнул козырек подъезда, заблокировав жильцов внутри дома
В Челябинске рухнул козырек подъезда, заблокировав жильцов внутри дома - РИА Новости, 20.02.2024
В Челябинске рухнул козырек подъезда, заблокировав жильцов внутри дома
Козырек подъезда жилого дома рухнул ночью во вторник в Челябинске, заблокировав входную дверь, пострадавших нет, сообщила пресс-служба поисково-спасательной... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:38
2024-02-20T10:38
2024-02-20T10:42
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Козырек подъезда жилого дома рухнул ночью во вторник в Челябинске, заблокировав входную дверь, пострадавших нет, сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона. По данным спасателей, в 03.30 (01.30 мск) очевидцы сообщили о том, что бетонный козырёк над одним из подъездов 5-этажного жилого дома по улице Комаровского рухнул и полностью заблокировал входную дверь. "ЧП произошло поздно ночью, никто из жильцов дома и прохожих не пострадал… После того, как сотрудники газовой службы перекрыли газопровод, спасатели с помощью альпинистского снаряжения смогли достичь места, в котором проломился бетон, а затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту", - говорится в сообщении. Козырек транспортировали от подъезда совместно с сотрудниками пожарной охраны, и к 05.00 (03.00 мск) вход в подъезд был освобождён. Работы осложнялись расположенной рядом с местом ЧП трубой газопровода, поясняют спасатели.
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происшествия, челябинск
В Челябинске рухнул козырек подъезда, заблокировав жильцов внутри дома
На Урале жильцы подъезда дома оказались заблокированы из-за рухнувшего козырька
ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Козырек подъезда жилого дома рухнул ночью во вторник в Челябинске, заблокировав входную дверь, пострадавших нет, сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
По данным спасателей, в 03.30 (01.30 мск) очевидцы сообщили о том, что бетонный козырёк над одним из подъездов 5-этажного жилого дома по улице Комаровского рухнул и полностью заблокировал входную дверь.
«
"ЧП произошло поздно ночью, никто из жильцов дома и прохожих не пострадал… После того, как сотрудники газовой службы перекрыли газопровод, спасатели с помощью альпинистского снаряжения смогли достичь места, в котором проломился бетон, а затем, зависнув в подвесных системах, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили прутья арматуры и деблокировали бетонную плиту", - говорится в сообщении.
Козырек транспортировали от подъезда совместно с сотрудниками пожарной охраны, и к 05.00 (03.00 мск) вход в подъезд был освобождён.
Работы осложнялись расположенной рядом с местом ЧП трубой газопровода, поясняют спасатели.
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