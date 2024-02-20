https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928462423.html

В ООН заявили, что Киев имеет право возвращать беженцев призывного возраста

В ООН заявили, что Киев имеет право возвращать беженцев призывного возраста - РИА Новости, 20.02.2024

В ООН заявили, что Киев имеет право возвращать беженцев призывного возраста

Украина имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста, эти беженцы могут потерять свой статус защиты, заявил на брифинге в Женеве региональный... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:00

2024-02-20T14:00

2024-02-20T16:20

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ЖЕНЕВА, 20 фев - РИА Новости. Украина имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста, эти беженцы могут потерять свой статус защиты, заявил на брифинге в Женеве региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер. "Мобилизация солдат в случае нападения на государство является частью законов, которые полностью соответствуют международному праву, и обязательство граждан Украины участвовать в войне, в которой Украина подверглась агрессии, является законным. Ни в коем случае не является преследованием по смыслу статьи 1 Женевской конвенции требование к мужчинам, поскольку на данный момент речь идет о мужчинах, участвовать в войне по соображениям самообороны. Это не противоречит международному праву и не было бы преследованием, поэтому не соответствует условиям предоставления статуса беженца. Теоретически право на отказ от военной службы по соображениям совести все еще существует, даже если его трудно обеспечить", - ответил он на вопрос, имеет ли Украина право принудительно возвращать из Европы мужчин-беженцев призывного возраста. Леклер добавил, что закон о мобилизации, обсуждаемый в украинском парламенте, является предметом активного обсуждения среди беженцев в Европе и внутри страны. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, мужчинам с 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. При этом в стране существует острая проблема с комплектованием вооруженных сил. Как признавал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, мужчины призывного возраста в стране массово уклоняются от мобилизации. Госпогранслужба систематически сообщает о задержании на границе сотен человек, пытающихся нелегально покинуть страну. По данным главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 3,4 миллиона украинцев, находящихся на территории страны, также пытаются уклониться от призыва, скрываясь от властей. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Пока сотрудники военкоматов отлавливают призывников, вручая повестки на улицах городов и в общественном транспорте, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На этом фоне украинские власти с конца прошлого года поставили задачу ужесточить правила проведения мобилизации. 7 февраля парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение электронных повесток и ограничение прав уклонистов вплоть до запрета на управление транспортом и блокировки банковских счетов.* Внесен в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины