https://ria.ru/20240220/bespilotniki-1928375260.html

Над Калужской и Брянской областями сбили беспилотники

Над Калужской и Брянской областями сбили беспилотники - РИА Новости, 20.02.2024

Над Калужской и Брянской областями сбили беспилотники

Силы ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:43

2024-02-20T08:43

2024-02-20T10:23

специальная военная операция на украине

калужская область

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны."Двадцатого февраля около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской", — говорится в заявлении.Ночью над Брянской областью были уничтожены три беспилотника. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html

калужская область

брянская область

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калужская область, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)