https://ria.ru/20240220/bespilotniki-1928375260.html
Над Калужской и Брянской областями сбили беспилотники
Над Калужской и Брянской областями сбили беспилотники - РИА Новости, 20.02.2024
Над Калужской и Брянской областями сбили беспилотники
Силы ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:43
2024-02-20T08:43
2024-02-20T10:23
специальная военная операция на украине
калужская область
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны."Двадцатого февраля около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской", — говорится в заявлении.Ночью над Брянской областью были уничтожены три беспилотника. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html
калужская область
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калужская область, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Калужской и Брянской областями сбили беспилотники
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Калужской и Брянской областями