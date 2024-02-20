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В МИД заявили, что рассчитывают на договоры по ВТС с Центральной Азией - РИА Новости, 20.02.2024
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07:12 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/aziya-1928370782.html
В МИД заявили, что рассчитывают на договоры по ВТС с Центральной Азией
В МИД заявили, что рассчитывают на договоры по ВТС с Центральной Азией - РИА Новости, 20.02.2024
В МИД заявили, что рассчитывают на договоры по ВТС с Центральной Азией
Москва исходит из того, что все договоренности между Россией и странами Центральной Азии в области военно-технического сотрудничества будут выполняться, заявил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T07:12
2024-02-20T07:12
россия
москва
центральная азия
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михаил галузин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва исходит из того, что все договоренности между Россией и странами Центральной Азии в области военно-технического сотрудничества будут выполняться, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Я исхожу из того, что все существующие договоренности между Россией и нашими международными партнерами, включая центральноазиатские государства, наших центральноазиатских партнеров и союзников, будут выполняться", – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли страны Центральной Азии сократить военно-техническое сотрудничество с Россией из-за страха попасть под вторичные санкции. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, москва, центральная азия, владимир путин, михаил галузин, в мире
Россия, Москва, Центральная Азия, Владимир Путин, Михаил Галузин, В мире
В МИД заявили, что рассчитывают на договоры по ВТС с Центральной Азией

МИД: Россия рассчитывает на договоренности по ВТС со странами Центральной Азии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва исходит из того, что все договоренности между Россией и странами Центральной Азии в области военно-технического сотрудничества будут выполняться, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«
"Я исхожу из того, что все существующие договоренности между Россией и нашими международными партнерами, включая центральноазиатские государства, наших центральноазиатских партнеров и союзников, будут выполняться", – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли страны Центральной Азии сократить военно-техническое сотрудничество с Россией из-за страха попасть под вторичные санкции.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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16 февраля, 09:42
 
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