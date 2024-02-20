https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928579704.html

В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля

В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля - РИА Новости, 20.02.2024

В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля

В Госдуме внесли законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:33

2024-02-20T20:33

2024-02-20T20:33

общество

авто

госдума рф

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Госдуме внесли законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга."Предлагается установить, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами, необходимо получить письменное согласие супруга", — говорится в законопроекте.Отмечается, что речь идет в том числе и о мотоциклах, снегоболотоходах, мотовездеходах и снегоходах.

https://ria.ru/20240220/avto-1928495989.html

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общество, авто, госдума рф