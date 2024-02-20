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В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля - РИА Новости, 20.02.2024
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20:33 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928579704.html
В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля
В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля - РИА Новости, 20.02.2024
В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля
В Госдуме внесли законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:33
2024-02-20T20:33
общество
авто
госдума рф
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Госдуме внесли законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга."Предлагается установить, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами, необходимо получить письменное согласие супруга", — говорится в законопроекте.Отмечается, что речь идет в том числе и о мотоциклах, снегоболотоходах, мотовездеходах и снегоходах.
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общество, авто, госдума рф
Общество, Авто, Госдума РФ
В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля

В Госдуме предложили запретить продавать автомобиль без согласия супруга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Госдуме внесли законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга.
"Предлагается установить, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами, необходимо получить письменное согласие супруга", — говорится в законопроекте.
Отмечается, что речь идет в том числе и о мотоциклах, снегоболотоходах, мотовездеходах и снегоходах.
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