https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928579704.html
В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля
В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля - РИА Новости, 20.02.2024
В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля
В Госдуме внесли законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:33
2024-02-20T20:33
2024-02-20T20:33
общество
авто
госдума рф
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Госдуме внесли законопроект о запрете продавать общие автомобили и другие виды транспорта без согласия супруга."Предлагается установить, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами, необходимо получить письменное согласие супруга", — говорится в законопроекте.Отмечается, что речь идет в том числе и о мотоциклах, снегоболотоходах, мотовездеходах и снегоходах.
https://ria.ru/20240220/avto-1928495989.html
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общество, авто, госдума рф
Общество, Авто, Госдума РФ
В Госдуме предложили внести изменения в правила продажи автомобиля
В Госдуме предложили запретить продавать автомобиль без согласия супруга