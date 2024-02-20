https://ria.ru/20240220/assanzh-1928582856.html

Президент Колумбии выразил поддержку Ассанжу

Президент Колумбии выразил поддержку Ассанжу - РИА Новости, 20.02.2024

Президент Колумбии выразил поддержку Ассанжу

Президент Колумбии Густаво Петро выразил поддержку основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому грозит экстрадиция в США, следует из слов главы... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:55

2024-02-20T20:55

2024-02-20T20:55

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сша

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джулиан ассанж

густаво петро

wikileaks

европейский суд

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро выразил поддержку основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому грозит экстрадиция в США, следует из слов главы государства. "Выражаю мою солидарность c Джулианом Ассанжем. Осудить его - значит осудить свободную прессу и быть соучастниками нарушения прав человека", - написал президент в X. Высокий суд Лондона проводит 20-21 февраля слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240220/wikileaks-1928539915.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928521722.html

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в мире, сша, лондон, джулиан ассанж, густаво петро, wikileaks, европейский суд, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, колумбия