https://ria.ru/20240220/afganistan-1928355120.html

В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы

В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы - РИА Новости, 20.02.2024

В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы

Многие участники встреч по Афганистану призывают США снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Штаты не обращают на них внимания, рассказал РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T00:43

2024-02-20T00:43

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ДОХА, 20 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Многие участники встреч по Афганистану призывают США снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Штаты не обращают на них внимания, рассказал РИА Новости специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн. "Многие участники (встреч по Афганистану - ред.) продолжают призывать США снять односторонние санкции и разморозить замороженные афганские деньги как можно скорее. Но не видим особую реакцию с их стороны", - сказал он. В то же время, по словам китайского спецпосланника, участники встречи "выразили надежду, что афганское правительство будет придерживаться своих обещаний не подпитывать терроризм, сделать Афганистан безопасной с точки зрения террористических угроз страной, разобраться с террористическими группировками, предпринять усилия, чтобы решить эту проблему". В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.

https://ria.ru/20240220/afganistan-1928354818.html

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в мире, афганистан, сша, джо байден, мид кнр