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В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы - РИА Новости, 20.02.2024
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00:43 20.02.2024 (обновлено: 00:46 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/afganistan-1928355120.html
В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы
В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы - РИА Новости, 20.02.2024
В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы
Многие участники встреч по Афганистану призывают США снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Штаты не обращают на них внимания, рассказал РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T00:43
2024-02-20T00:46
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ДОХА, 20 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Многие участники встреч по Афганистану призывают США снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Штаты не обращают на них внимания, рассказал РИА Новости специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн. "Многие участники (встреч по Афганистану - ред.) продолжают призывать США снять односторонние санкции и разморозить замороженные афганские деньги как можно скорее. Но не видим особую реакцию с их стороны", - сказал он. В то же время, по словам китайского спецпосланника, участники встречи "выразили надежду, что афганское правительство будет придерживаться своих обещаний не подпитывать терроризм, сделать Афганистан безопасной с точки зрения террористических угроз страной, разобраться с террористическими группировками, предпринять усилия, чтобы решить эту проблему". В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.
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в мире, афганистан, сша, джо байден, мид кнр
В мире, Афганистан, США, Джо Байден, МИД КНР
В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы

Представитель КНР: многие безуспешно призывают США разморозить афганские активы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул
Вид на город Кабул - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОХА, 20 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Многие участники встреч по Афганистану призывают США снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Штаты не обращают на них внимания, рассказал РИА Новости специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн.
«
"Многие участники (встреч по Афганистану - ред.) продолжают призывать США снять односторонние санкции и разморозить замороженные афганские деньги как можно скорее. Но не видим особую реакцию с их стороны", - сказал он.
В то же время, по словам китайского спецпосланника, участники встречи "выразили надежду, что афганское правительство будет придерживаться своих обещаний не подпитывать терроризм, сделать Афганистан безопасной с точки зрения террористических угроз страной, разобраться с террористическими группировками, предпринять усилия, чтобы решить эту проблему".
В феврале 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.
Кабул - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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В миреАфганистанСШАДжо БайденМИД КНР
 
 
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