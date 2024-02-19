https://ria.ru/20240219/zelenskiy-1928156043.html

Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность

Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность - РИА Новости, 19.02.2024

Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность

Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, когда истекает срок его полномочий, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:56

2024-02-19T08:56

2024-02-19T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

александр дубинский

николай азаров (политик)

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, когда истекает срок его полномочий, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. "Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий. Об этом говорит конституция, которая не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения. Эта тема должна быть сейчас ключевой для всех, кто борется с киевским режимом", - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*.На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925592073.html

https://ria.ru/20240216/zelenskiy-1927703765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, николай азаров (политик), верховная рада украины