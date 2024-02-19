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Россия нарастила присутствие на рынке обогащения урана, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 19.02.2024
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21:44 19.02.2024 (обновлено: 21:54 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/uran-1928341450.html
Россия нарастила присутствие на рынке обогащения урана, заявил глава МАГАТЭ
Россия нарастила присутствие на рынке обогащения урана, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 19.02.2024
Россия нарастила присутствие на рынке обогащения урана, заявил глава МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия не снизила, а напротив нарастила присутствие на мировом рынке обогащения урана. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:44
2024-02-19T21:54
россия
европа
москва
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия не снизила, а напротив нарастила присутствие на мировом рынке обогащения урана."Честно говоря, я вижу увеличение присутствия российских возможностей по обогащению урана в мире, а не снижение", - сказал Гросси агентству Рейтер.В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.СМИ сообщали, что США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в этом году. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.При этом, согласно данным американской статистической службы на начало февраля, США по итогам 2023 года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, это самый большой показатель за всё время ведения статистики. На этом фоне в декабре прошлого года американцы резко нарастили закупки урана - сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов. Предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне 1,05 миллиарда долларов."Росатом" ранее подчеркивал, что всегда, в полном объеме и в согласованный срок выполнял свои контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывала госкорпорация.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230220/magate-1853042053.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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россия, европа, москва, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, сша
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, США
Россия нарастила присутствие на рынке обогащения урана, заявил глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ: РФ не снизила, а нарастила присутствие на рынке обогащения урана

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия не снизила, а напротив нарастила присутствие на мировом рынке обогащения урана.
"Честно говоря, я вижу увеличение присутствия российских возможностей по обогащению урана в мире, а не снижение", - сказал Гросси агентству Рейтер.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
В МАГАТЭ прокомментировали данные об уровнях обогащения иранского урана
20 февраля 2023, 02:17
В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести санкции против российской атомной отрасли. Однако введение таких санкций не поддерживает ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
СМИ сообщали, что США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в этом году. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
При этом, согласно данным американской статистической службы на начало февраля, США по итогам 2023 года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, это самый большой показатель за всё время ведения статистики. На этом фоне в декабре прошлого года американцы резко нарастили закупки урана - сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов. Предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне 1,05 миллиарда долларов.
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
Вчера, 21:45
"Росатом" ранее подчеркивал, что всегда, в полном объеме и в согласованный срок выполнял свои контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывала госкорпорация.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В МАГАТЭ оценили возможность снижения зависимости от атомной отрасли России
Вчера, 21:43
 
РоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреСША
 
 
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