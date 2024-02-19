https://ria.ru/20240219/uchastniki-1928286653.html
Компании из Подмосковья стали участниками международной выставки в ОАЭ
Компании из Подмосковья стали участниками международной выставки в ОАЭ - РИА Новости, 19.02.2024
Компании из Подмосковья стали участниками международной выставки в ОАЭ
Двенадцать производителей из Подмосковья стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2024 в Дубае (ОАЭ), девять компаний из... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:58
2024-02-19T16:58
2024-02-19T16:58
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Двенадцать производителей из Подмосковья стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2024 в Дубае (ОАЭ), девять компаний из этого числа приняли участие в выставке впервые, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. "Наши производители стали участниками коллективного стенда региона на выставке Gulfood. Он организован Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, который не только помог решить все организационные вопросы экспонентов, но и взял на себя их расходы, связанные с выставкой. Важно и то, что из 12 компаний, ставших участниками стенда в этому году, девять приняли участие в выставке Gulfood впервые", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве напомнили, что в прошлом году Подмосковье установило на выставке Gulfood рекорд: участниками мероприятия стали сразу 20 компаний региона – это наибольшее число участников выставки за всю историю работы Фонда. Среди участников этого года: производитель рыбных продуктов "ДОКТОР ЭЛИС", изготовитель растительного мяса и мясных продуктов АО Комбинат "НАРЭКОПРОД", производитель варенья, джемов и повидла "Фалкон Трейдинг" и другие подмосковные компании, которые выпускают растительное масло, чай, пельмени, натуральные оболочки для колбас, замороженные овощи и сухие бульоны, добавили в мининвесте.
https://ria.ru/20240216/podmoskove-1927859452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), оаэ, дубай, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , предприниматели, бизнес
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Двенадцать производителей из Подмосковья стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2024 в Дубае (ОАЭ), девять компаний из этого числа приняли участие в выставке впервые, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
"Наши производители стали участниками коллективного стенда региона на выставке Gulfood. Он организован Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, который не только помог решить все организационные вопросы экспонентов, но и взял на себя их расходы, связанные с выставкой. Важно и то, что из 12 компаний, ставших участниками стенда в этому году, девять приняли участие в выставке Gulfood впервые", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году Подмосковье
установило на выставке Gulfood рекорд: участниками мероприятия стали сразу 20 компаний региона – это наибольшее число участников выставки за всю историю работы Фонда.
Среди участников этого года: производитель рыбных продуктов "ДОКТОР ЭЛИС", изготовитель растительного мяса и мясных продуктов АО Комбинат "НАРЭКОПРОД", производитель варенья, джемов и повидла "Фалкон Трейдинг" и другие подмосковные компании, которые выпускают растительное масло, чай, пельмени, натуральные оболочки для колбас, замороженные овощи и сухие бульоны, добавили в мининвесте.
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