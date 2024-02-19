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Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону - РИА Новости, 19.02.2024
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14:18 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/telemarafon-1928241578.html
Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону
Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону - РИА Новости, 19.02.2024
Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону
Почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:18
2024-02-19T14:18
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной операции, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 5 по 10 февраля на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем участвовали 1202 респондента, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. "С 2023 года прослеживается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль 2024 года мы впервые фиксируем отрицательный баланс доверия-недоверия. Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Единые новости", не доверяли – 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%. Зато до 47% выросла доля тех, кто не доверяет", - говорится в публикации по данным опроса, обнародованной на сайте КМИС. В конце января испанская газета Mundo писала, что украинские военные считают телемарафон чистой пропагандой и мыльной оперой, где "все идет хорошо и никто не погибает". Финансируемый из государственного бюджета Украины Новостной телемарафон "Єдині новини" (укр. "Единые новости") начал работу в эфире всех украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие украинские телеканалы, выходящие в эфир поочередно. Формат телемарафона подвергался критике как со стороны украинских парламентариев и журналистов, так и со стороны западных СМИ.
https://ria.ru/20231218/ukraine-1916504413.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону

КМИС: почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной операции, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрос проводился с 5 по 10 февраля на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем участвовали 1202 респондента, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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"С 2023 года прослеживается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль 2024 года мы впервые фиксируем отрицательный баланс доверия-недоверия. Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Единые новости", не доверяли – 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%. Зато до 47% выросла доля тех, кто не доверяет", - говорится в публикации по данным опроса, обнародованной на сайте КМИС.
В конце января испанская газета Mundo писала, что украинские военные считают телемарафон чистой пропагандой и мыльной оперой, где "все идет хорошо и никто не погибает".
Финансируемый из государственного бюджета Украины Новостной телемарафон "Єдині новини" (укр. "Единые новости") начал работу в эфире всех украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие украинские телеканалы, выходящие в эфир поочередно. Формат телемарафона подвергался критике как со стороны украинских парламентариев и журналистов, так и со стороны западных СМИ.
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