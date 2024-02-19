https://ria.ru/20240219/telemarafon-1928241578.html

Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону

Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону - РИА Новости, 19.02.2024

Опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют единому телемарафону

Почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:18

2024-02-19T14:18

2024-02-19T14:18

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_bb489df988a2751fdd36a3e7614a0c1b.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти половина жителей Украины не доверяют единому телемарафону, созданному по инициативе украинских властей после начала российской специальной военной операции, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 5 по 10 февраля на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем участвовали 1202 респондента, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. "С 2023 года прослеживается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль 2024 года мы впервые фиксируем отрицательный баланс доверия-недоверия. Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Единые новости", не доверяли – 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%. Зато до 47% выросла доля тех, кто не доверяет", - говорится в публикации по данным опроса, обнародованной на сайте КМИС. В конце января испанская газета Mundo писала, что украинские военные считают телемарафон чистой пропагандой и мыльной оперой, где "все идет хорошо и никто не погибает". Финансируемый из государственного бюджета Украины Новостной телемарафон "Єдині новини" (укр. "Единые новости") начал работу в эфире всех украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают крупнейшие украинские телеканалы, выходящие в эфир поочередно. Формат телемарафона подвергался критике как со стороны украинских парламентариев и журналистов, так и со стороны западных СМИ.

https://ria.ru/20231218/ukraine-1916504413.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926296276.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина