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Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине
Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года, украинские войска испытывают дефицит боеприпасов, заявил командир отряда спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T23:11
2024-02-19T23:11
2024-02-19T23:11
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апты алаудинов
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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года, украинские войска испытывают дефицит боеприпасов, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов. По его словам, сейчас интенсивность обстрелов позиций российских бойцов со стороны ВСУ уже снизилась "более чем на 50%"."Поэтому есть ощущение отсутствия у них боеприпасов", - сказал Алаудинов журналистам. "СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться", - подчеркнул он. Помимо этого, отметил командир "Ахмата", за прошедшие два года украинская армия в целом понесла большие потери в силе и средствах. "В конечном итоге сложится так, что украинские формирования уже не смогут оказывать сопротивления российским войскам", - резюмировал он.
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Специальная военная операция на Украине, Америка, Украина, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине
Командир "Ахмата" Алаудинов: СВО на Украине завершится этой осенью