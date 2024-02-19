Рейтинг@Mail.ru
Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928351201.html
Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине
Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года, украинские войска испытывают дефицит боеприпасов, заявил командир отряда спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T23:11
2024-02-19T23:11
специальная военная операция на украине
америка
украина
апты алаудинов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906853092_198:0:1706:848_1920x0_80_0_0_c668c38a3b431064468fd056fa919a1a.png
ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года, украинские войска испытывают дефицит боеприпасов, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов. По его словам, сейчас интенсивность обстрелов позиций российских бойцов со стороны ВСУ уже снизилась "более чем на 50%"."Поэтому есть ощущение отсутствия у них боеприпасов", - сказал Алаудинов журналистам. "СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться", - подчеркнул он. Помимо этого, отметил командир "Ахмата", за прошедшие два года украинская армия в целом понесла большие потери в силе и средствах. "В конечном итоге сложится так, что украинские формирования уже не смогут оказывать сопротивления российским войскам", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
америка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906853092_392:0:1523:848_1920x0_80_0_0_e6350e123be59d9132191baa62a5825e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
америка, украина, апты алаудинов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Америка, Украина, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Командир "Ахмата" предположил, когда завершится спецоперация на Украине

Командир "Ахмата" Алаудинов: СВО на Украине завершится этой осенью

© РИА НовостиБойцы отряда "Камертон" в составе спецназа "Ахмат"
Бойцы отряда Камертон в составе спецназа Ахмат
© РИА Новости
Бойцы отряда "Камертон" в составе спецназа "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года, украинские войска испытывают дефицит боеприпасов, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов.
По его словам, сейчас интенсивность обстрелов позиций российских бойцов со стороны ВСУ уже снизилась "более чем на 50%"."Поэтому есть ощущение отсутствия у них боеприпасов", - сказал Алаудинов журналистам.
"СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться", - подчеркнул он.
Помимо этого, отметил командир "Ахмата", за прошедшие два года украинская армия в целом понесла большие потери в силе и средствах.
"В конечном итоге сложится так, что украинские формирования уже не смогут оказывать сопротивления российским войскам", - резюмировал он.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАмерикаУкраинаАпты АлаудиновВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала