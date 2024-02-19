https://ria.ru/20240219/sevastopol-1928232040.html
Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год
Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год - РИА Новости, 19.02.2024
Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год
Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:42
2024-02-19T13:42
2024-02-19T13:54
севастополь
политика
россия
михаил развожаев
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год."Поговорим по итогам", - предложил Путин в начале беседы.Глава региона доложил президенту об итогах социально-экономического развития города за минувший год.
https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918550886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, политика, россия, михаил развожаев, владимир путин
Севастополь, Политика, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год
Развожаев представил Путину доклад по итогам развития Севастополя за 2023 год
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год.
"Поговорим по итогам", - предложил Путин в начале беседы.
Глава региона доложил президенту об итогах социально-экономического развития города за минувший год.
Губернатор Севастополя назвал Путина наставником