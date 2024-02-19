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Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год - РИА Новости, 19.02.2024
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13:42 19.02.2024 (обновлено: 13:54 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/sevastopol-1928232040.html
Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год
Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год - РИА Новости, 19.02.2024
Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год
Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:42
2024-02-19T13:54
севастополь
политика
россия
михаил развожаев
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год."Поговорим по итогам", - предложил Путин в начале беседы.Глава региона доложил президенту об итогах социально-экономического развития города за минувший год.
https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918550886.html
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севастополь, политика, россия, михаил развожаев, владимир путин
Севастополь, Политика, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год

Развожаев представил Путину доклад по итогам развития Севастополя за 2023 год

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Развожаев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год.
"Поговорим по итогам", - предложил Путин в начале беседы.
Глава региона доложил президенту об итогах социально-экономического развития города за минувший год.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Губернатор Севастополя назвал Путина наставником
27 декабря 2023, 18:48
 
СевастопольПолитикаРоссияМихаил РазвожаевВладимир Путин
 
 
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