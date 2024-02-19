https://ria.ru/20240219/sevastopol-1928232040.html

Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год

Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год - РИА Новости, 19.02.2024

Путин принял Развожаева с докладом по итогам развития Севастополя за год

Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:42

2024-02-19T13:42

2024-02-19T13:54

севастополь

политика

россия

михаил развожаев

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год."Поговорим по итогам", - предложил Путин в начале беседы.Глава региона доложил президенту об итогах социально-экономического развития города за минувший год.

https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918550886.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, политика, россия, михаил развожаев, владимир путин